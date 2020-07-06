В британский вариант «списка Магнитского» попал Александр Бастрыкин. Великобритания впервые после выхода из ЕС вводит самостоятельные санкции
Великобритания представила список людей, которые подозреваются в нарушении прав человека.
«Правительство Великобритании вводит санкции, нацеленные на людей, совершивших грубейшие нарушения прав человека», — говорится в опубликованном 6 июля документе.
В «российской части» списка 25 фамилий, включая главу Следственного комитета Александра Бастрыкина. Британская сторона отмечает, что председатель СК РФ является ответственным за расследование дела Сергея Магнитского. Также в список попали заместитель генпрокурора Виктор Гринь и замглавы МВД Алексей Аничин, а также судья Алексей Криворучко, который продлил арест сотруднику Hermitage Capital.
Кроме россиян, в списке фигурируют также представители Северной Кореи и Саудовской Аравии. Это первые ограничения, которые Великобритания вводит самостоятельно после выхода из Евросоюза.
Персональные санкции включают запрет на въезд в Соединенное Королевство, а также занятие бизнесом в Англии. Власти пообещали заморозить и активы попавших под ограничения.
«Поправка Магнитского» в Великобритании была принята еще в 2018 году. Она стал аналогом американского «закона Магнитского».
Сергей Магнитский, сотрудник инвестиционного фонда Hermitage Capital, умер 16 ноября 2009 года в следственном изоляторе в Москве в возрасте 37 лет от проблем с сердцем. Российские правозащитники утверждают, что представители власти сознательно игнорировали плохое состояние его здоровья, чтобы заставить замолчать. Главу Hermitage Capital Уильяма Браудера признали виновным в России в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов на сумму в 3,3 млрд рублей. Такое решение 29 декабря 2017 года вынес Тверской суд Москвы. Он приговорил Браудера заочно к девяти годам лишения свободы и штрафу в 200 тысяч рублей. Это уже второй заочный приговор главе фонда Hermitage Capital. Первый был вынесен в 2013 году — тогда предпринимателя также приговорили к девяти годам лишения свободы. По первому делу был осужден и погибший в СИЗО юрист фонда Сергей Магнитский. Напомним, Магнитского признали виновным в уклонении от уплаты налога на прибыль на полмиллиарда рублей. Соратники юриста уверяли, что ему удалось выявить схему хищения через налоговые 5,4 млрд рублей из российского бюджета, а в СИЗО Магнитского якобы избили и оставили без надлежащей медицинской помощи. Его смерть стала причиной принятия в США в 2012 году «акта Магнитского». Документ предполагает введение санкций в отношении лиц, подозреваемых в причастности к гибели юриста в СИЗО.