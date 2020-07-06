В британский вариант «списка Магнитского» попал Александр Бастрыкин. Великобритания впервые после выхода из ЕС вводит самостоятельные санкции

В «российской части» списка 25 фамилий, включая главу Следственного комитета Александра Бастрыкина. Британская сторона отмечает, что председатель СК РФ является ответственным за расследование дела Сергея Магнитского. Также в список попали заместитель генпрокурора Виктор Гринь и замглавы МВД Алексей Аничин, а также судья Алексей Криворучко, который продлил арест сотруднику Hermitage Capital.

Кроме россиян, в списке фигурируют также представители Северной Кореи и Саудовской Аравии. Это первые ограничения, которые Великобритания вводит самостоятельно после выхода из Евросоюза.



Персональные санкции включают запрет на въезд в Соединенное Королевство, а также занятие бизнесом в Англии. Власти пообещали заморозить и активы попавших под ограничения.



«Поправка Магнитского» в Великобритании была принята еще в 2018 году. Она стал аналогом американского «закона Магнитского».