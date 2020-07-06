«Наши сотрудники не всегда были на высоте». МВД заявило о 200 правонарушениях во время голосования по поправкам

«Было выявлено и пресечено 209 административных правонарушений, так или иначе связанных с проведением голосования. На всю огромную страну это не очень много. О каких нарушениях идет речь — это умышленное уничтожение или повреждение агитационных материалов, незаконные выдача и получение бюллетеня для голосования, неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», — заявил замминистра на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращения вмешательства во внутренние дела РФ.

Порча агитационных материалов и незаконная выдача бюллетеня. Таковы основные нарушения, которые были зафиксированы сотрудниками МВД во время плебисцита. Об этом пишет 6 июля ТАСС со ссылкой на замглавы ведомства России Игоря Зубова.

При этом полиции в регионах было дано распоряжение во время публичных мероприятий, в том числе одиночных пикетов, вмешиваться только в случае, когда имели место грубые нарушения. По словам Зубова, всего за время голосования прошло 540 таких мероприятий, из которых лишь одно было с нарушением установленного порядка.



«Наши сотрудники действовали предельно корректно. Но были и провокации всевозможные, ненадлежащее поведение, и наши сотрудники не всегда были на высоте, то есть были единичные конфликтные ситуации, но по всем проводится проверка в установленном порядке и будет принято процессуальное решение», — отметил он.



Во время плебисцита по Конституции в МВД фиксировались попытки внешнего воздействия на волеизъявления россиян путем фейковой информации.

По итогам обработки 100 % протоколов поправки к Конституции поддержали 77,92 % проголосовавших россиян.