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06.07.2020 17:30
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Кирилл Серебренников отказался обжаловать приговор. Помешали усталость и депрессия

Адвокат режиссёра Кирилла Серебренникова, анонсировавший апелляцию на приговор по делу «Седьмой студии», сообщил, что не будет его обжаловать. Изменившиеся планы он объяснил депрессией клиента.

«Кирилл решил не подавать апелляционную жалобу», — 6 июля цитирует адвоката Дмитрия Харитонова РИА «Новости». По словам защитника, Серебренников «очень устал от судов и после неправосудного приговора находится в депрессии».

Срок обжалования решения истекает в понедельник, 6 июля. Как сообщили в Мещанском районном суде, уже получены апелляционные жалобы от бывшего генерального продюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского и бывшего гендиректора этой организации Юрия Итина. Первого приговорили к 2 годам условно и штрафу в 300 тысяч рублей, второго — к 3 годам условно и штрафу в 200 тысяч рублей. Сам Серебренников получил три года условно и штраф в 800 тысяч рублей.

Хронику приговора, которым Серебренникова, Итина и Малобродского признали виновными в мошенничестве со 129 бюджетными миллионами на театральном проекте «Платформа», читайте в трансляции «Фонтанки». Сам режиссер сразу после оглашения заявлял, что недоволен, а за правду надо бороться.

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Комментарии (1)

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Кто-то, видимо, подсказал режиссёру, что наглеть не нужно.
В процесс рассмотрения апелляции суд может условный срок превратить в безусловный.
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