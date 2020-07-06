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06.07.2020 17:52
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Шпиль доходного дома на набережной Карповки увенчал руфер

Площадку на крыше доходного дома Барановской, включенного в перечень охраняемых исторических объектов, днем 6 июля заняли руферы. Местные говорят, гости на кровле бывают нередко.

автор фото читательница «Фонтанки» Марианна
автор фото читательница «Фонтанки» Марианна

Фото с набережной реки Карповки в редакцию «Фонтанки» прислали читатели. На кадре видно постороннего на куполе, человек держится за шпиль и осматривает окрестности. В отеле, который расположен на пятом этаже шестиэтажного дома с фасадами вдоль набережной Карповки, Большого проспекта и Петропавловской улицы, отметили, что гости на крыше бывают нередко. На последнем этаже здания расположены обычные квартиры.

Здание было включено в перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую ценность, в 2001 году. Доходный дом Барановской был построен в 1911–1912 годах и принадлежал супруге инженера, директора правления «Русско-Балтийского судостроительного и механического акционерного общества» и «Акционерного общества механических заводов П. В. Барановского».

автор фото читательница «Фонтанки» Марианна
автор фото читательница «Фонтанки» Марианна

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