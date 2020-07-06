Спустя 11 лет в Перми умерла пострадавшая при пожаре в «Хромой лошади». Все это время она провела в больнице
В березниковской больнице скончалась пострадавшая при пожаре в пермском клубе «Хромая лошадь». Об этом изданию 59.RU сообщила мать погибшей. По ее словам, девушка умерла сегодня, 6 июля. На момент смерти ей было 33 года.
Как рассказала мать Ирины Пекарской, на протяжении 11 лет девушка находилась в больнице — у нее были атрофированы руки и ноги. После трагедии Ирина лечилась в Германии, а с 2011 года стала пациенткой пермской краевой больницы. По словам матери, врачи положительных прогнозов не давали, в последнее время ее дочь лежала в паллиативной палате с умирающими от онкологии пациентами.
О смерти девушки врачи сообщили брату Ирины сегодня, 6 июля.
Пожар в «Хромой лошади» произошел в ночь на 5 декабря 2009 года. В результате отравления угарным газом и продуктами горения и образовавшейся на выходе из клуба давки погибли 156 человек, еще 404 пострадали. Причинами возгорания стали многочисленные нарушения правил пожарной безопасности и строительных норм. В мае 2012 года суд вынес один приговор по делу о пожаре в клубе ─ коммерческий директор «Хромой лошади» Константин Мрыхин получил шесть с половиной лет колонии общего режима. В апреле 2013-го владелец ночного клуба Анатолий Зак был приговорен судом к девяти годам и десяти месяцам лишения свободы. Кроме того, арт-директор ночного клуба был приговорен к шести годам лишения свободы, а исполнительный директор «Хромой лошади» Светлана Ефремова ─ к четырем годам колонии. Всего приговоры были вынесены в отношении 9 человек.