Спустя 11 лет в Перми умерла пострадавшая при пожаре в «Хромой лошади». Все это время она провела в больнице

В березниковской больнице скончалась пострадавшая при пожаре в пермском клубе «Хромая лошадь». Об этом изданию 59.RU сообщила мать погибшей. По ее словам, девушка умерла сегодня, 6 июля. На момент смерти ей было 33 года.



Как рассказала мать Ирины Пекарской, на протяжении 11 лет девушка находилась в больнице — у нее были атрофированы руки и ноги. После трагедии Ирина лечилась в Германии, а с 2011 года стала пациенткой пермской краевой больницы. По словам матери, врачи положительных прогнозов не давали, в последнее время ее дочь лежала в паллиативной палате с умирающими от онкологии пациентами.