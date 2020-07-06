«Северная верфь» потратит почти 8 млрд на новый эллинг. Ей предстоит строить круизный лайнер

Судостроительный завод «Северная верфь» разместил на портале госзакупок конкурс на строительство современного судостроительного комплекса на территории предприятия.



На первом этапе на проект готовы потратить до 7,84 млрд рублей. Победителя конкурса определят в середине августа. Срок у него будет до конца 2021 года.



О проекте развития «Северной верфи» «Фонтанка» подробно писала ранее. Речь идет о первом из четырех шагов на долгом многомиллиардном пути модернизации завода. На первом этапе планируется соорудить на Корабельной улице стапельные площадки с крановым оборудованием для постройки корпусов судов длиной до 250 м, здания и сооружения для производственных участков, служебных, санитарно-бытовых помещений и кладовых, не считая объектов транспортной и энергетической инфраструктуры. Четыре года назад строительство эллинга поручали «Метрострою». И тогда он стоил 6 млрд рублей. Но с задачей предприятие не справилось, и контракт был расторгнут.

