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06.07.2020 17:12
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Легковой автомобиль поставил внедорожник в неловкое положение на мосту в Колпино

Два автомобиля не разъехались на набережной в Колпинском районе Петербурга днем 6 июля. В итоге один буквально повис на ограждении.

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Станислав, на пересечении набережной Комсомольского канала и Красной улицы в Колпино столкнулись легковой автомобиль Hyundai и внедорожник Mitsubishi Pajero. От удара «Паджеро» вылетел на Никольский мост, заскочил на ограждение тротуара и повис на нем.

«Хёндэ», видимо, не пропустил «Митсубиши». Служб нет. Пробке скоро быть», — добавляет Станислав. О пострадавших не сообщается.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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