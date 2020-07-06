Два автомобиля не разъехались на набережной в Колпинском районе Петербурга днем 6 июля. В итоге один буквально повис на ограждении.



Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Станислав, на пересечении набережной Комсомольского канала и Красной улицы в Колпино столкнулись легковой автомобиль Hyundai и внедорожник Mitsubishi Pajero. От удара «Паджеро» вылетел на Никольский мост, заскочил на ограждение тротуара и повис на нем.

«Хёндэ», видимо, не пропустил «Митсубиши». Служб нет. Пробке скоро быть», — добавляет Станислав. О пострадавших не сообщается.