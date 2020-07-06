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06.07.2020 17:17
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«Аврора», филиал парка «Патриот» и Музей батискафов открылись в Петербурге. На очереди Музей артиллерии

Более 110 музеев ЗВО, в том числе и легендарный крейсер «Аврора», приступили к работе с 6 июля. Вход группами и в масках.

Как сообщает пресс-служба округа, музеи в 26 регионах страны, где дислоцируются учреждения, соединения и воинские части Западного военного округа, приступили к работе, внедрив противоэпидемиологические меры.

«Для приёма посетителей в 110 военных музеях внедрены противоэпидемиологические меры, включающие допуск по предварительным заявкам ограниченных групп экскурсантов в медицинских масках и перчатках, термометрию, а также регулярную санитарную обработку», — сообщил офицер военно-политического управления Западного военного округа майор Кирилл Егоров.

В Петербурге двери для посетителей открыли 20 музеев, среди которых филиал Центрального военно-морского музея на борту крейсера «Аврора», музей войск округа в Доме офицеров ЗВО, филиал парка «Патриот», единственный в России музей батискафов «Эра гидрокосмоса».

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Как рассказывает корреспондент «Фонтанки», побывавший после открытия на крейсере, сегодня на «Авроре» немного посетителей по сравнению с обычным днем работы. Всего до 17 часов прошли 200 человек с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Группы принимаются не более 5 человек. К открытию после коронавирусных ограничений музей успел подготовить выставку в 120-летию крейсера.

В ближайшее время будут открыты и Военно-исторический музей артиллерии, войск связи и инженерных войск, Военно-медицинский музей Минобороны РФ.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

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