Более 110 музеев ЗВО, в том числе и легендарный крейсер «Аврора», приступили к работе с 6 июля. Вход группами и в масках.



Как сообщает пресс-служба округа, музеи в 26 регионах страны, где дислоцируются учреждения, соединения и воинские части Западного военного округа, приступили к работе, внедрив противоэпидемиологические меры.



«Для приёма посетителей в 110 военных музеях внедрены противоэпидемиологические меры, включающие допуск по предварительным заявкам ограниченных групп экскурсантов в медицинских масках и перчатках, термометрию, а также регулярную санитарную обработку», — сообщил офицер военно-политического управления Западного военного округа майор Кирилл Егоров.

