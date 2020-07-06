В МВД заметили попытки внешнего воздействия на россиян во время голосования по Конституции

Во время плебисцита по Конституции в МВД зафиксировали несколько попыток внешнего воздействия на россиян. Об этом 6 июля на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращения вмешательства во внутренние дела РФ заявил замглавы МВД Игорь Зубов, пишет ТАСС.



«Фиксировались попытки внешнего воздействия на волеизъявления россиян путем фейковой информации», — подчеркнул Зубов.



Никаких конкретных примеров «вмешательства» замглавы МВД не привел. Напомним, голосование проходило с 25 июня по 1 июля. В Центризбиркоме заявляли, что серьезных нарушений в ходе плебисцита не заметили.

