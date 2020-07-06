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06.07.2020 17:05
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В МВД заметили попытки внешнего воздействия на россиян во время голосования по Конституции

Во время плебисцита по Конституции в МВД зафиксировали несколько попыток внешнего воздействия на россиян. Об этом 6 июля на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращения вмешательства во внутренние дела РФ заявил замглавы МВД Игорь Зубов, пишет ТАСС.

«Фиксировались попытки внешнего воздействия на волеизъявления россиян путем фейковой информации», — подчеркнул Зубов.

Никаких конкретных примеров «вмешательства» замглавы МВД не привел. Напомним, голосование проходило с 25 июня по 1 июля. В Центризбиркоме заявляли, что серьезных нарушений в ходе плебисцита не заметили.

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Комментарии (10)

260835951
Они там,в Мааскве,с наркоты не слезают.Кокс на постоянной основе,теперь ещё и галлюциногены добавились.
Александр Федотов
Интересно, а при составлении "обертки" из 200 поправок тоже было внешнее воздействие?
Zdobsi
Да-да, это Госдеп придумал и реализовал выездное голосование в 60 миллионов бюллетеней в шатрах, на лужайках и общественных туалетах. Я так и подозревал.
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