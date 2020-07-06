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06.07.2020 16:57
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Зять премьера Мишустина подал в суд на Навального

Иск Александра Удодова, супруга которого является сестрой премьер-министра Михаила Мишустина, зарегистрирован в Люблинском районном суде Москвы. Он собрался судиться с политиком Алексеем Навальным.

На запись в картотеке суда 6 июля обратили внимание в МБХ-Медиа. Исходя из карточки дела заявление зарегистрировано 3 июля и сейчас находится у судьи, к производству оно пока не принято. В суде изданию уточнили, что речь идет о защите чести и достоинства Удодова.

Фонд борьбы с коррупцией, созданный командой Навального, обратил внимание на родственника Мишустина в конце февраля, вскоре после назначения нового премьер-министра. В сюжете, опубликованном ФБК, речь шла о недвижимости в Нью-Йорке, которая может принадлежать родственникам премьера.

Подробнее о бизнесе Удодова и недвижимости семьи Мишустина можно прочитать здесь.

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Комментарии (8)

Edros_Razvorov
Правоверные соколики гнезда озёрного.
Урус-Баши
Уже поздно, не отмыться. В суде нужно доказывать наличие чести и репутации, которой, якобы, нанесли ущерб. Или с Навальным достаточно просто заявить: были, мол, они, теперь, из-за него. Но, с другой стороны, как мне кажется, внимание со стороны ФБК в их кругах должно повысить авторитет, среди себе подобных.
gencon
А зятек оказался председателем зицем
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