Зять премьера Мишустина подал в суд на Навального

Иск Александра Удодова, супруга которого является сестрой премьер-министра Михаила Мишустина, зарегистрирован в Люблинском районном суде Москвы. Он собрался судиться с политиком Алексеем Навальным.



На запись в картотеке суда 6 июля обратили внимание в МБХ-Медиа. Исходя из карточки дела заявление зарегистрировано 3 июля и сейчас находится у судьи, к производству оно пока не принято. В суде изданию уточнили, что речь идет о защите чести и достоинства Удодова.



Фонд борьбы с коррупцией, созданный командой Навального, обратил внимание на родственника Мишустина в конце февраля, вскоре после назначения нового премьер-министра. В сюжете, опубликованном ФБК, речь шла о недвижимости в Нью-Йорке, которая может принадлежать родственникам премьера.