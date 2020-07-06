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06.07.2020 18:17
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Полиция показала горе-потрошителя, который хотел взорвать банкомат в Петербурге, но неудачно ткнул в него отвёрткой

Видео работы покусившегося на терминал в Василеостровском районе Петербурга показывает полиция. Несмотря на подготовку, обнести банк у него не вышло. Впрочем, неудачи мужчину преследуют не впервые.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Записи с камер наблюдения пресс-служба полицейского главка опубликовала 6 июля. Этому предшествовала новость «Фонтанки» о задержании потрошителя банкоматов, который попытался вскрыть терминал Сбербанка на Карташихиной улице, 10. В планах было накачать аппарат газом и поджечь с последующим взрывом.

Судя по кадрам, мужчина запасся парой сумок из «Икеи», баллоном и торопливо, но без всяких помех сновал от автомобиля к банкомату и обратно. Как уточняют в полиции, его подвела отвёртка — ковыряясь в купюроприёмнике, он запустил сигнализацию. Сбегал, потеряв сумку и рассыпав спички.

Несостоявшегося вора оперативники задержали через несколько часов. К 39 годам он заработал шесть судимостей, пять из них за кражи. При этом довести задуманное до конца ему удалось только дважды. После суеты у банкомата он заработал очередное дело о покушении на хищение чужого.

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Комментарии (3)

Vurgagain
Аккуратненько. Поворотничек включил.
Погонщик скрепоносцев
Газель странно припаркована
hal9000
Я так обычно на дачу собираюсь..тока собирусь в машину все закину..отъеду..да емае забыл ..назад..
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