Видео работы покусившегося на терминал в Василеостровском районе Петербурга показывает полиция. Несмотря на подготовку, обнести банк у него не вышло. Впрочем, неудачи мужчину преследуют не впервые.

Записи с камер наблюдения пресс-служба полицейского главка опубликовала 6 июля. Этому предшествовала новость «Фонтанки» о задержании потрошителя банкоматов, который попытался вскрыть терминал Сбербанка на Карташихиной улице, 10. В планах было накачать аппарат газом и поджечь с последующим взрывом.

Судя по кадрам, мужчина запасся парой сумок из «Икеи», баллоном и торопливо, но без всяких помех сновал от автомобиля к банкомату и обратно. Как уточняют в полиции, его подвела отвёртка — ковыряясь в купюроприёмнике, он запустил сигнализацию. Сбегал, потеряв сумку и рассыпав спички.



Несостоявшегося вора оперативники задержали через несколько часов. К 39 годам он заработал шесть судимостей, пять из них за кражи. При этом довести задуманное до конца ему удалось только дважды. После суеты у банкомата он заработал очередное дело о покушении на хищение чужого.

