«Почта России» заработала за год три миллиарда на посылках и пенсиях

«Почта России» опубликовала первый годовой отчет о работе в статусе акционерного общества. Согласно отчету, опубликованному на сайте компании 6 июля, чистая прибыль оператора достигла 3,01 млрд рублей, что на 14% превысило показатели 2018 года.
Выручка «Почты России» за год выросла до 206,9 млрд рублей и на 9% обогнала значения 2018 года, EBITDA увеличилась на 27% — до 19,4 млрд рублей. Цифровая выручка компании превысила 21 млрд рублей и составила почти 10% от всего дохода оператора.
Больше всего денег компания потратила на развитие почтовой логистики, в том числе на модернизацию логистических центров «Внуково» и «Внуково-2». Такой же рост показали и инвестиционные расходы компании — за 2019 год они достигли почти 22 млрд рублей, что на 27% превысило показатели прошлого года.
По данным РБК, основными статьями дохода «Почты России» в прошлом году были посылки и EMS-отправления (на них приходилось 69,27% выручки), финансовые услуги (47,1%), письменная корреспонденция (45,68%), розничная торговля (19,42%), подписка и операции с периодическими печатными изданиями (8,9%).
Как рассказал изданию гендиректор «Почты России» Максим Акимов, сейчас компания активно закупает автомобили — уже идет поставка 1,1 тысячи Lada Largus. Всего в 2020 году оператор планирует вложить более 14 млрд на трансформацию сети и более 6,5 млрд рублей на цифровую трансформацию и информационные технологии. Для финансирования инвестпрограммы «Почта России» планирует выпуск бессрочных облигаций на 70 млрд рублей.
В течение ближайших 10 лет компания планирует стать мультифункциональной экосистемой платформенных бизнесов. Однако сейчас развитию мешает коронавирус. «Первое полугодие 2020 г. кардинально изменило потребительские привычки, логистические цепочки, баланс онлайн и офлайн в бизнесе, и компании предстоит отреагировать на эти вызовы», — говорится на сайте «Почты России».
В октябре 2019 года ФГУП «Почта России» завершило реорганизацию и стало акционерным обществом со 100%-ным участием государства. В ноябре сообщалось, что предприятие впервые за пять лет попросило 40 млрд руб. из Фонда национального благосостояния.
Программа развития АО «Почта России» до 2023 г. предполагает инвестиции в 133 млрд руб., основные вложения придутся на информационные технологии и цифровые сервисы (40 млрд руб.) и логистику (48 млрд руб.).