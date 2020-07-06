«Почта России» заработала за год три миллиарда на посылках и пенсиях

«Почта России» опубликовала первый годовой отчет о работе в статусе акционерного общества. Согласно отчету, опубликованному на сайте компании 6 июля, чистая прибыль оператора достигла 3,01 млрд рублей, что на 14% превысило показатели 2018 года.



Выручка «Почты России» за год выросла до 206,9 млрд рублей и на 9% обогнала значения 2018 года, EBITDA увеличилась на 27% — до 19,4 млрд рублей. Цифровая выручка компании превысила 21 млрд рублей и составила почти 10% от всего дохода оператора.



Больше всего денег компания потратила на развитие почтовой логистики, в том числе на модернизацию логистических центров «Внуково» и «Внуково-2». Такой же рост показали и инвестиционные расходы компании — за 2019 год они достигли почти 22 млрд рублей, что на 27% превысило показатели прошлого года.

