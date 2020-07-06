Школа в поселке Новоселье готова к первому учебному году

Первого сентября Новосельская школа, построенная компанией «Строительный трест» в Ломоносовском районе, откроет свои двери для учеников из ближайших населенных пунктов.

Фото: АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

Муниципальное учреждение «Новосельская общеобразовательная школа» введено в эксплуатацию в январе 2020 года, после чего передано в пользование района. Школа представляет собой трехэтажное здание общей площадью 11,3 тысяч кв. м и внушительной пришкольной территорией, на которой разместились современный стадион с футбольным полем и беговыми дорожками, игровые площадки с турниками, столами для игры в настольный теннис, яма для прыжков в длину и полоса препятствий.

Образовательное учреждение еще не начало свою работу, но уже собрало немало положительных отзывов, в том числе и от высших чинов. Так 3 июня в ходе рабочего визита губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, главой региона было отмечено, что Новосельская школа — пример современного образовательного центра.

«Школа в Новоселье — это гордость и радость за детей, которые придут сюда 1 сентября, — заявил Александр Дрозденко. — Для всех двадцати новых школ в Ленинградской области, которые сейчас в стадии строительства, школа в Новоселье — это своеобразный стандарт качества».



Фото: АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

По проекту школа рассчитана на 550 мест, хотя по нормативу здесь может учиться 650 человек. В распоряжении учеников находится большое разграниченное библиотечное пространство, в котором имеются компьютерные классы, медиатека и приватные зоны для прочтения книг и написания домашних заданий. Школьников также порадуют просторный спортзал, оборудованный снарядами для физической подготовки, вместительный актовый зал и современная столовая.

Если сравнивать с театром, который, как известно, начинается с вешалки, Новосельская школа начинается со шкафчиков для одежды. Компактные персональные шкафчики установлены для учеников как младших, так и старших классов. Кроме того, для удобства учеников младших классов предусмотрен отдельный вход в здание школы и спортивные площадки, соответствующие возрасту. Все это позволит вчерашним выпускникам детских садов плавно пройти период адаптации.

Фото: АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

Каждый кабинет в Новосельской школе обустроен в соответствии с изучаемым предметом с использованием необходимого для образовательного процесса оборудования, включая мультимедиа. Пристальное внимание уделено и трудовым дисциплинам: швейное дело, столярное, токарное, домоводство и т.д. Для их изучения выделено целое крыло первого этажа.

Причем, по словам губернатора Ленобласти, будет разработан проект, согласно которому мальчики и девочки смогут по собственному желанию посещать любую дисциплину — будь то домоводство или слесарное дело. Ведь хорошим поваром или инженером-конструктором в будущем может стать абсолютно любой учащийся.

«Новосельская школа является уникальным проектом, — отметил Александр Дрозденко, — Мне нравится, что у образования Ленинградской области появилось свое лицо. Это и цветовая гамма, и современные технологии. Все это становится уже хорошей традицией, хорошим показателем новых школ в регионе».

Фото: АО «Специализированный застройщик «Строительный трест» Фото: АО «Специализированный застройщик «Строительный трест» Фото: АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

Школа находится по адресу бульвар Белых ночей, 1 в жилом квартале NEWПИТЕР, который возводит компания «Строительный трест». В 2016 году здесь уже открылся детский сад на 145 мест, рассчитанный на восемь групп ясельного, младшего, среднего и подготовительного возраста.

Первый этап строительства жилого комплекса предусматривает возведение 10 жилых домов, двух детских садов, общеобразовательной школы, спортивного центра с бассейном и офисно-торговых комплексов. Всего на территории жилого квартала NEWПИТЕР будет работать 6 детских садов и две общеобразовательные школы.

На сегодняшний день введены в эксплуатацию восемь домов общей площадью более 150 тысяч кв. метров. В активной стадии строительства находится 2 дома общей площадью более 36 тысяч кв. метров, которые будут введены в эксплуатацию до конца этого года.

Справка о компании АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

ЖК «NEWПИТЕР» — застройщик ООО «СТ-Новоселье», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК «NEWПИТЕР» (7 лот) — застройщик ООО «ИК«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

