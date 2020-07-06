Защита обжаловала мягкий приговор по делу Кирилла Серебренникова. Адвокаты требуют оправдания
Защита обжаловала обвинительный приговор по делу «Седьмой студии» за хищение бюджетных миллионов. Это следует из картотеки Мещанского суда Москвы.
Как уточнили «Фонтанке» в суде, 6 июля зарегистрированы апелляционные жалобы от адвокатов бывшего генерального продюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского и бывшего гендиректора этой организации Юрия Итина. Документов по режиссёру Кириллу Серебренникову не поступало.
Мещанский райсуд 26 июля признал режиссёра и его коллег по проекту «Платформа» виновными в мошенническом хищении 129 млн рублей. Прокуратура просила реальный срок для всех фигурантов, суд назначил Серебренникову три года условно и 800 тысяч рублей штрафа, Малобродскому - 2 года условно и 300 тысяч штрафа, Итину - 3 года условно и 200 тысяч штрафа.
Судебная практика такова, что по делам о мошенничестве с госфинансированием избежать колонии удаётся тем, кто признал вину, пошёл на сделку со следствием и дал показания на подельников. Серебренников, Итин и Малобродский вину не признали. После оглашения режиссёр заявил, что недоволен приговором, творческая интеллигенция считает условный срок подачкой.
Адвокат Серебренникова анонсировал апелляцию: защита обещала добиваться оправдания.