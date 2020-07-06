Управление Следственного комитета по Петербургу опросило журналиста Давида Френкеля по уголовному делу о нападении на него на избирательном участке. Корреспондента, которому 30 июня сломал руку полицейский, уже выписали из больницы. Об этом 6 июля он сам рассказал «Медиазоне».

Фотокорреспондента повалили на пол и сломали ему плечо на УИК 2191 после перепалки с правоохранителем. Медикам пришлось делать срочную операцию и вставлять в руку пострадавшему стержень. Издание публикует рентген руки журналиста для тех, кто сомневается в реальности травмы.

Нашего корреспондента Давида Френкеля выписали из больницы. СК опросил его по заявлению о нападении на избирательном участке https://t.co/MipxqN6Xtz Фото: адвокат Ольга Карачева pic.twitter.com/0Q0ScAyKhp

Постоянная комиссия по свободе информации и правам журналистов Совета при президенте по правам человека потребовала от Генеральной прокуратуры и Следственного комитета взять дело под особый контроль. В СПЧ подчеркнули, что полицейский должен быть наказан «с максимальной строгостью». Расследовать случившееся также оперативно призвали в Кремле.



Глава территориальной избирательной комиссии № 16 Центрального района, в свою очередь, заявила, что результаты голосования той урны, которая работала во время нападения на Френкеля, пришлось аннулировать. Она сочла, что история со сломанной рукой стала отвлекающим манёвром, во время которого были утеряны выписки из списка избирателей и акт об их голосовании.

