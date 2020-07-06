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06.07.2020 16:30
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Следственный комитет опросил Давида Френкеля по делу о нападении на избирательном участке. Журналиста выписали из больницы

Управление Следственного комитета по Петербургу опросило журналиста Давида Френкеля по уголовному делу о нападении на него на избирательном участке. Корреспондента, которому 30 июня сломал руку полицейский, уже выписали из больницы. Об этом 6 июля он сам рассказал «Медиазоне».

Фотокорреспондента повалили на пол и сломали ему плечо на УИК 2191 после перепалки с правоохранителем. Медикам пришлось делать срочную операцию и вставлять в руку пострадавшему стержень. Издание публикует рентген руки журналиста для тех, кто сомневается в реальности травмы.

Постоянная комиссия по свободе информации и правам журналистов Совета при президенте по правам человека потребовала от Генеральной прокуратуры и Следственного комитета взять дело под особый контроль. В СПЧ подчеркнули, что полицейский должен быть наказан «с максимальной строгостью». Расследовать случившееся также оперативно призвали в Кремле.

Глава территориальной избирательной комиссии № 16 Центрального района, в свою очередь, заявила, что результаты голосования той урны, которая работала во время нападения на Френкеля, пришлось аннулировать. Она сочла, что история со сломанной рукой стала отвлекающим манёвром, во время которого были утеряны выписки из списка избирателей и акт об их голосовании.

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Комментарии (8)

houspi
Он все правильно сделал. Тем более что и полномочия у него есть как у представителя СМИ. А полицейских надо наказывать за превышение полномочий. И не важно, простые они люди или не очень.
houspi
Он сам упал, так и запишут.
Или скажут, что это было внешнее воздействие неустановленных лиц, а полицейские хотели его защитить.
hal9000
Да там особо ничего не предъявить..)..тока непонятно зачем он его повалил..мог бы спокойно вывести..если тока к этому прикопаться..но эт ерунда..
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