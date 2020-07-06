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06.07.2020 16:04
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В Израиле после вспышки коронавируса снова закрывают спортивные залы, клубы и бары

Решение о «немедленном закрытии» ряда заведений приняло правительство Израиля 6 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Kan.

Решение о закрытии спортивных залов, баров, клубов и залов торжеств принято на внеочередном заседании кабинета министров для обсуждения мер по предупреждению дальнейшего распространения инфекции в связи с ростом числа заразившихся коронавирусом.

Собраться вне плана чиновникам пришлось после того, как к 3 июля в Израиле за сутки выявили 1,1 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом. С сегодняшнего дня в Израиле уже ограничено количество посетителей синагог, мечетей и церквей, а также любых мероприятий в помещениях. Планируют и снова ограничить работу общепита.

Всего в стране подтверждено 30 162 случая заболевания новой инфекцией, выздоровели — 17 974 человека, умерли — 332.

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