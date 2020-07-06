В Израиле после вспышки коронавируса снова закрывают спортивные залы, клубы и бары

Решение о «немедленном закрытии» ряда заведений приняло правительство Израиля 6 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Kan.



Решение о закрытии спортивных залов, баров, клубов и залов торжеств принято на внеочередном заседании кабинета министров для обсуждения мер по предупреждению дальнейшего распространения инфекции в связи с ростом числа заразившихся коронавирусом.



Собраться вне плана чиновникам пришлось после того, как к 3 июля в Израиле за сутки выявили 1,1 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом. С сегодняшнего дня в Израиле уже ограничено количество посетителей синагог, мечетей и церквей, а также любых мероприятий в помещениях. Планируют и снова ограничить работу общепита.

