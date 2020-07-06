ФК «Знамя труда» опубликовало видео момента, как молния попала в 16-летнего вратаря клуба. Сам инцидент произошел по время тренировки 4 июля.

Момент удара молнии ⚡ На сегодня состояние стабильное, кардиограмма в норме, сильные ожоги на месте входа и выхода разряда молнии. Угрозы жизни, по словам врачей, нет. #знамятруда #ореховозуево pic.twitter.com/nfJIvjKYaC

Как сообщает клуб в Twiiter 6 июля, голкипер Антон Заборовский выжил после того, как в него ударила молния, но находится в больнице в тяжелом состоянии.



«На сегодня состояние стабильное, кардиограмма в норме, сильные ожоги на месте входа и выхода разряда молнии. Угрозы жизни, по словам врачей, нет», — говорится в сообщении клуба.



«Знамя труда» — старейший футбольный клуб России (основан в 1909 году), родом из Орехова-Зуева, Московской области. Его наивысшее достижение — выход в финал кубка СССР 1962 года, где команда уступила донецкому «Шахтёру» со счётом 0:2.

