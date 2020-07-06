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06.07.2020 15:55
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Молния попала в 16-летнего вратаря «Знамени труда» во время тренировки. Парень выжил

ФК «Знамя труда» опубликовало видео момента, как молния попала в 16-летнего вратаря клуба. Сам инцидент произошел по время тренировки 4 июля.

Как сообщает клуб в Twiiter 6 июля, голкипер Антон Заборовский выжил после того, как в него ударила молния, но находится в больнице в тяжелом состоянии.

«На сегодня состояние стабильное, кардиограмма в норме, сильные ожоги на месте входа и выхода разряда молнии. Угрозы жизни, по словам врачей, нет», — говорится в сообщении клуба.

«Знамя труда» — старейший футбольный клуб России (основан в 1909 году), родом из Орехова-Зуева, Московской области. Его наивысшее достижение — выход в финал кубка СССР 1962 года, где команда уступила донецкому «Шахтёру» со счётом 0:2.

До приостановки сезона с 15 очками в 17 турах он занимал 11-е место в турнирной таблице ПФЛ зоны «Запад».

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Комментарии (4)

Cashmare
здоровья парню. будет погонялово либо тор, либо рэйден
hedgehog_
теперь у него могут суперспособности появиться. было такое в секретных материалах.
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