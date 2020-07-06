Центробанк хочет сделать ОСАГО дороже для нарушавших ПДД

Как рассказал в ходе онлайн-конференции зампред ЦБ Владимир Чистюхин, для легковых автомобилей физических лиц тарифный коридор предлагается расширить на 10% вверх и вниз, передает 6 июля РИА Новости . То есть если сейчас минимальная базовая ставка ОСАГО для этой группы составляет 2746 рублей, а максимальная — 4942 рубля, то по новым правилам станет 2471 рубль и 5436 рублей соответственно.

Центральный банк России подготовил проект указания по расширению тарифного коридора ОСАГО. Снижение минимальной ставки и повышение максимальной позволит больше дифференцировать тарифы для водителей с разным уровнем риска, считают в ЦБ РФ.

Для легковых машин юридических лиц тарифы расширят на 20% в обе стороны — так же, как и для грузовиков, причем и до, и свыше 16 тонн. Сильнее всего изменятся минимальная и максимальная ставки для такси — на 30%. Для автобусов, трамваев и троллейбусов тарифы почти не изменятся, планируется лишь на 5% понизить минимальную базовую ставку.

По словам Чистюхина, изменения позволят применять более низкий тариф к аккуратным водителям и, напротив, сделать ОСАГО дороже для тех, кто нарушает ПДД и часто попадает в аварии. «Мы считаем, что в рамках данных изменений мы как раз протестируем индивидуализацию тарифа и позволим страховым компаниям более точно отражать те риски, которые есть у разных групп автомобилистов», — добавил он.

Предлагаемые изменения, по словам зампреда ЦБ РФ, должны вступить в силу 24 августа вместе с поправками в закон об ОСАГО. Поправки вводят индивидуальный подход при определении тарифов автогражданки и новый фактор, влияющий на них, — наличие грубых нарушений ПДД.