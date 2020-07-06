Петербург и Сортавалу до конца лета свяжут дополнительные «Ласточки», а в «Рускеалу» увезёт второй ретропоезд

Движение поездов между Петербургом и Карелией переводят на усиленный режим с июля и до конца августа. Дополнительные «Ласточки» будут курсировать в выходные.



Как сообщают в пресс-службе ОЖД, с 11 июля по субботам и воскресеньям в расписание добавят «Ласточки» № 827/828. Состав в исполнении «премиум» (с улучшенной компоновкой мест) отправится с Финляндского вокзала в 10:05 и прибудет в Сортавалу в 14:10. Обратный поезд стартует в 14:40 и вернётся на Финляндский вокзал в 18:43.



Дополнительные «Ласточки» в Сортавале по субботам будут стыковаться с «Рускеальским экспрессом» № 924. Как и в прошлом году, из-за высокого спроса запускают вторую пару ретропоезда. В летний период он будет отправляться из Сортавалы в 15 часов. Согласно графику, до горного парка «Рускеала» экспресс доставит за 1 час 10 минут.

