Госдума предложила привлекать к административной ответственности за жестокое обращение с животными. Речь идет и о «безобразиях» в цирках

«Мы предложили целый ряд поправок в Кодекс об административных правонарушениях, который сейчас формируется в специальной комиссии, созданной в правительстве», — приводятся слова депутата Владимира Бурматова 6 июля на сайте Государственной думы.

Госдума предложила внести новые пункты в Кодекс об административных правонарушениях. Ответственность предложено установить за жестокое обращение с животными, за плохие условия содержания питомцев дома и в приютах, а также за использование зверей в культурно-зрелищных мероприятиях.

Административную ответственность, помимо прочего, собираются ввести за выброс животных на улицу и за плохие условия содержания. Под последний пункт могут попасть хозяева, которые не выгуливают и не кормят своих питомцев.



По уверениям парламентариев, ввести административную ответственность за жестокое отношение необходимо как можно скорее, потому что сегодня такой «статьи остро не хватает». Как подчеркнул Бурматов, несмотря на то что уголовная ответственность за насилие уже существует, работает она не всегда. «Не все факты заканчиваются гибелью или увечьями животного. Бывает, что животное удается спасти, но возбудить уголовное дело по этой статье нельзя», — пояснили чиновники.



Раскрывая смысл предложения наказывать организаторов зрелищных мероприятий, Бурматов заявил, что имеет в виду «те безобразия, которые происходят в цирках и зоопарках».

