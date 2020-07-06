Илон Маск тонко пошутил над инвесторами: Tesla начала продавать красные шорты за 69 долларов

Судя по описанию на сайте производителя, красные короткие шорты Tesla из атласной ткани выпущены ограниченным тиражом. На задней стороне у них вышита надпись «S3XY» — сокращенное название автомобилей Model S, Model 3, Model X и Model Y. Купить их можно за 69,42 доллара.

Новинка — символ коротких позиций («шортов») на фондовой бирже. Сама новость — шутка над трейдерами («шортселлерами»), которые не верят в перспективы компании и надеются заработать на падении ее акций.

Основатель Space X Илон Маск объявил о продаже красных шорт с логотипом Tesla за 69 долларов. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter вчера, 5 июля.

Как пишет Медуза, цена шорт может быть выбрана не случайно — ранее Илон Маск шутил, что родился спустя 69 дней после 20 апреля.



Сейчас на официальном сайте автопроизводителя остался только один размер — XL. Сроки доставки товара варьируются от 2 до 4 недель.



В прошлом году Илон Маск уже шутил подобным образом над своим заклятым врагом — биржевым спекулянтом Дэвидом Эйнхорном. Тогда он прислал ему посылку, полную довольно потрепанных шорт. В ответ на это Эйнхорн поблагодарил Маска как «человека, который держит свое слово».



В августе 2018 года Маск написал знаменитый твит о готовности выкупить Tesla с биржи при цене акций в 420 долларов (тогда они стоили 350 долларов). Тогда никто не воспринял эту цену всерьез, а чиновники из Комиссии по ценным бумагам и биржам затеяли затяжную войну против Маска, обвиняя его в намерении ввести в заблуждение акционеров.



В начале мая этого года, после высказывания Илона Маска, акции Tesla упали более чем на 11 % — до $695, а состояние Маска сократилось на $2,8 млрд, до $36,6 млрд. Сейчас акции Tesla можно купить за 1278 долларов. Всего с начала года их стоимость выросла почти в 3 раза — на 848 долларов.

