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06.07.2020 15:21
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«Зенит» показал все 56 голов на пути к чемпионству

Футбольный клуб «Зенит» в своем официальном YouTube-канале опубликовал видеонарезку всех 56 голов, забитых командой в этом сезоне. При этом длительность ролика составила всего 4 с небольшим минуты.

Артем Дзюба с 16 голами на сегодняшний день — лучший бомбардир сезона как для «Зенита», так и в целом в российской премьер-лиге. Сердар Азмун с 13 голами — на втором месте. Бранислав Иванович с четырьмя мячами — на третьей строчке. По три гола забили Себастьян Дриусси, Алексей Сутормин, Магомед Оздоев и Малком, по два — Олег Шатов, Юрий Жирков и Александр Ерохин, по одному — Эмилиано Ригони, Роберт Мак, Вильмар Барриос и Вячеслав Караваев.

Напомним, что «Зенит» накануне стал чемпионом страны в седьмой раз, обыграв на выезде «Краснодар» со счетом 4:2.

Ночью в Пулково-2 чемпионскую команду встретили около трех тысяч болельщиков. А отмечавшие на улице Рубинштейна отправились в отдел полиции.

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Комментарии (1)

zoyd1
"Бранислав Иванович с четырьмя мЕчами"...рукалицо....когда уже выгоните таджиков?!
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