Футбольный клуб «Зенит» в своем официальном YouTube-канале опубликовал видеонарезку всех 56 голов, забитых командой в этом сезоне. При этом длительность ролика составила всего 4 с небольшим минуты.



Артем Дзюба с 16 голами на сегодняшний день — лучший бомбардир сезона как для «Зенита», так и в целом в российской премьер-лиге. Сердар Азмун с 13 голами — на втором месте. Бранислав Иванович с четырьмя мячами — на третьей строчке. По три гола забили Себастьян Дриусси, Алексей Сутормин, Магомед Оздоев и Малком, по два — Олег Шатов, Юрий Жирков и Александр Ерохин, по одному — Эмилиано Ригони, Роберт Мак, Вильмар Барриос и Вячеслав Караваев.