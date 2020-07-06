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06.07.2020 15:11
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Славянка опять поменяла цвет. Росприроднадзор нашел «художника»

Синие воды, химический запах. Через две недели после выявленного сброса, окрасившегося реку Славянку в белый цвет, жители опять учуяли химикаты.

Как рассказали «Фонтанке» 6 июля в Северо-Западном межрегиональном управлении Росприроднадзора, вечером в пятницу, 3 июля, в ведомство поступили жалобы от жителей домов в Рыбацком. Они сообщали, что вода в реке Славянке стала синей и от нее идет отталкивающий, химический запах.

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора
Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора
Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора
Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора

Выехавшие на место специалисты на месте не только убедились в достоверности жалоб, но и смогли найти источник загрязнения.

«При осмотре акватории реки инспектор обнаружил, что из выпуска, находящегося на балансе ФГУП СКТБ «Технолог» (осуществляет деятельность по производству фармацевтических субстанций), в реку поступают сточные воды синего цвета с резким химическим запахом, напоминающим краску», — сообщили в ведомстве.

По итогам выезда возбудили дело об административном правонарушении в отношении предприятия по факту нарушения требований к охране водных объектов. Эксперты Росприроднадзора продолжают исследовать качество сточных и природных вод.

Двумя неделями ранее, как писала и показывала «Фонтанка», инспекторы управления установили факт загрязнения белесыми стоками реки Славянки недалеко от того же предприятия. Был обнаружен источник — труба выше по течению от официальных выпусков предприятия. В настоящий момент продолжается работа по установлению собственника выпуска, после чего будет принято процессуальное решение.

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Комментарии (1)

261847251
Производство закрыть - прямо вот немедленно.
Чтобы всем уроком было, что прежде чем что-то делать планируешь - решай вопрос с отходами: куда будешь вывозить и сливать.
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