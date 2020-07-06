«Пробуй или умри». Генеральный директор кадрового центра утерла слезы, спасла фирму и готова к новой волне

«Пробуй или умри». Для меня это стало девизом, как только началась пандемия. В день, когда всех отправили на самоизоляцию, моя первая реакция была — это ступор и слёзы. В мыслях было только одно — как выжить и продолжить работу, как весь мир будет взаимодействовать? Но такая реакция была только в начале… Через несколько дней у нас уже был план, — вспоминает Наталья Пронина. — Первое, что мы предприняли, это обзвонили клиентов и сделали рассылку со словами поддержки. Сообщили, что продолжаем работать, но в удалённом формате. Для постоянных клиентов разработали систему скидок. Возобновили работу с соискателями. У нас значительно снизилось количество заказов, но мы не унывали и продолжали проводить собеседования удаленно. В течение недели мы реализовали проект работы с соискателями. Мы предложили соискателям поменять методы поиска работы в новых реалиях: кому-то, возможно, получить новое образование, пройти курсы, подготовить хорошее резюме».

Также кадровый центр сэкономил на аренде, отказавшись от части офисов и переведя сотрудников на удаленку. «Кстати, некоторые наши клиенты пошли таким же путём», — делится Пронина.



Карантинные будни прошли в работе, в результате которой фирме удалось удержать старых клиентов и привлечь новых. «Мы провели марафон по написанию резюме и оказывали поддержку соискателям в поиске новой работы. Я думаю, что повторим этот опыт, — рассказывает Наталья. — Ещё мы запустили онлайн-курс для менеджеров по персоналу, которые могут зарабатывать на удалёнке. На котором мы делимся всеми лайфхаками, опытом и даем заказы».

