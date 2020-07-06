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06.07.2020 14:50
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«Пробуй или умри». Генеральный директор кадрового центра утерла слезы, спасла фирму и готова к новой волне

«Фонтанка» продолжает наполнять рубрику проекта «Покупай у своих» историями руководителей предприятий малого бизнеса. Наталья Пронина, генеральный директор рекрутинговой фирмы, рассказала о выходе из кризиса и поделилась прогнозами на будущее.

«Пробуй или умри». Для меня это стало девизом, как только началась пандемия. В день, когда всех отправили на самоизоляцию, моя первая реакция была — это ступор и слёзы. В мыслях было только одно — как выжить и продолжить работу, как весь мир будет взаимодействовать? Но такая реакция была только в начале… Через несколько дней у нас уже был план, — вспоминает Наталья Пронина. — Первое, что мы предприняли, это обзвонили клиентов и сделали рассылку со словами поддержки. Сообщили, что продолжаем работать, но в удалённом формате. Для постоянных клиентов разработали систему скидок. Возобновили работу с соискателями. У нас значительно снизилось количество заказов, но мы не унывали и продолжали проводить собеседования удаленно. В течение недели мы реализовали проект работы с соискателями. Мы предложили соискателям поменять методы поиска работы в новых реалиях: кому-то, возможно, получить новое образование, пройти курсы, подготовить хорошее резюме».

Также кадровый центр сэкономил на аренде, отказавшись от части офисов и переведя сотрудников на удаленку. «Кстати, некоторые наши клиенты пошли таким же путём», — делится Пронина.

Карантинные будни прошли в работе, в результате которой фирме удалось удержать старых клиентов и привлечь новых. «Мы провели марафон по написанию резюме и оказывали поддержку соискателям в поиске новой работы. Я думаю, что повторим этот опыт, — рассказывает Наталья. — Ещё мы запустили онлайн-курс для менеджеров по персоналу, которые могут зарабатывать на удалёнке. На котором мы делимся всеми лайфхаками, опытом и даем заказы».

«Я постоянно провожу анализ статистики в различных каналах. Например, по мнению аналитического центра НАФИ, 34 % предпринимателей отправили сотрудников в отпуск за свой счёт, 32 % снизили размер зарплаты, а 18 % компаний уволили своих сотрудников, 33 % перевели их на удалёнку. А некоторые компании использовали все меры, — делится Наталья Пронина. — В связи с этим я могу сделать вывод о том, что предприниматели сокращают расходы, переходят на удалённый режим работы, начинают использовать цифровизацию. Сейчас я понимаю, какие изменения будут происходить в самих корпоративных структурах. Руководители будут оставлять сотрудников, которые эффективны и приносят прибыль, а от остальных избавляться, как от балласта. Огромных офисов, скорее всего, уже не будет. Большую часть сотрудников будут переводить на удалённую работу. У компаний нет навыков управления сотрудниками в удалённом режиме, а это сказывается на снижении эффективности работы, поэтому мы постоянно мониторим появление новых программ, рекомендуем их пробовать нашим клиентам. Полагаю, что будет новая волна, при которой закроются некоторые компании. Поэтому сейчас есть прекрасная возможность укрепить свои силы и подготовиться».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

aaignat
Это те, что продают людей в рабство, а их ползарплаты оставляют себе? Ещё и крокодиловы слёзы льют?
Василий Марущак
Экономия на зарплатах и аренде, неизбежно приводит к экономии на еде и одежде.
krasnonosov
Все это полумеры, которые лишь продлевают агонию компании, когда цепочки нарушены, а заграница и российские регионы продолжают быть закрыты. И сокращения, и удаленка, и за свой счет в итоге приведут в закрытию бизнеса, не в апреле, так в августе, не в августе, так в ноябре.
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