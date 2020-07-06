Учёные нашли мутации, повышающие риск гибели людей от COVID-19

Учёные нашли пять мутаций, которые увеличивают риск гибели от COVID-19 с 5 до 13 раз. Сообщается, что все они встречаются в четырёх «довольно редких» для британцев и всех европейцев генах, которые «связаны с потерей способности управлять иммунной и стрессовой реакцией на проникновение вируса SARS-CoV-2 в организм». Цитату из исследования специалистов 6 июля приводит ТАСС.



Как отмечается в работе, опубликованной на базе электронной научной библиотеки MedRvix, в исследованиях поучаствовали больше 400 тысяч британцев. Все они согласились отдать на изучение свою ДНК и пройти медосмотр. После этого учёные следили за судьбой каждого из испытуемых и сопоставляли мелкие мутации в их ДНК, чтобы понять, почему некоторые из заболевших коронавирусом выздоровели, а другие погибли. Как оказалось, на риски серьезно влияют отклонения в четырёх определённых генах.

