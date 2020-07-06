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06.07.2020 14:26
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Учёные нашли мутации, повышающие риск гибели людей от COVID-19

Учёные нашли пять мутаций, которые увеличивают риск гибели от COVID-19 с 5 до 13 раз. Сообщается, что все они встречаются в четырёх «довольно редких» для британцев и всех европейцев генах, которые «связаны с потерей способности управлять иммунной и стрессовой реакцией на проникновение вируса SARS-CoV-2 в организм». Цитату из исследования специалистов 6 июля приводит ТАСС.

Как отмечается в работе, опубликованной на базе электронной научной библиотеки MedRvix, в исследованиях поучаствовали больше 400 тысяч британцев. Все они согласились отдать на изучение свою ДНК и пройти медосмотр. После этого учёные следили за судьбой каждого из испытуемых и сопоставляли мелкие мутации в их ДНК, чтобы понять, почему некоторые из заболевших коронавирусом выздоровели, а другие погибли. Как оказалось, на риски серьезно влияют отклонения в четырёх определённых генах.

Предположительно, все они связаны с производством антител и регуляцией иммунного ответа на появление вирусов в целом.

Сейчас специалисты собираются продолжить исследования, чтобы предположить, какие лекарства могут быть наиболее эффективными.

4 июля главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила о том, что препарат «Ремдисивер» пока единственный из всех показал хорошие результаты. Количество случаев госпитализации среди принимавших его пациентов серьезно уменьшилось. При этом об уменьшении смертности речи пока не идёт. Эффективность препарата продолжают изучать разработчики.

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Комментарии (1)

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А спонсор это новости препарат "Ремдисивер"

30 тысяч рублей, и ты здоров, а не умер от коронавируса. Ремдисивер. Не экономь на здоровье.
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