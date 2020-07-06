«Аэрофлот» в 2020-м планирует восстановить перевозки на 50 %

«Авиационная отрасль, отрасль авиационных перевозок, безусловно, относится к наиболее пострадавшим, это очевидный факт. Самолеты стоят в основном на приколе, экипажи тоже «на земле», не летают. Непонятно, что будут делать наши партнеры во многих странах мира, в том числе в Европе, они между собой пока разобраться не могут. И не ясно, когда они будут открывать свои границы и территории для граждан третьих стран, в том числе для российских граждан, даже в период летних отпусков», — заявил на встрече, стенограмма которой выложена на сайте Кремля, Владимир Путин.

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев на встрече с президентом РФ 6 июля в Кремле заявил, что к концу года компания планирует перевезти 30 млн пассажиров. Это 50 % от уровня 2019 года.

Савельев уверил, что это не первый кризис, который переживает отрасль, и есть тенденции на улучшение:



«Мы не в первый раз сталкиваемся с кризисом, группа «Аэрофлот» имеет большой опыт, опыт восстановления. В апреле перевозки упали на 95 процентов, загрузка кресел была всего лишь 33 процента. Это было для нас абсолютно тяжелое состояние. Это очень мало, если мы сравниваем с 2019 годом, — мы обычно в сутки перевозим 110–120 тысяч человек. Но мы видим, существенный рост идёт, россияне начинают летать, для нас это очень важно», — заявил гендиректор «Аэрофлота» на встрече.



По его словам, зарубежные коллеги, такие как Lufthansa Group, KLM, Air France, испытывают не меньшие проблемы:



«Кризис их коснулся так же, 96–98 процентов падение перевозок. Конечно, мы все это ощущаем. И восстановление будет для нас для всех достаточно тяжёлым», — уверен глава авиакомпании.



Однако, судя по тенденциям, компания планирует восстановиться на 50 процентов, то есть к концу 2020 года перевезти около 30 миллионов пассажиров.

