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06.07.2020 14:08
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Глава «Аэрофлота» заявил Путину, что «шахматная рассадка» в самолетах не нужна. «Иначе просто не взлететь»

Глава «Аэрофлота» Виталий Савельев заявил, что «шахматная рассадка» в самолетах из-за пандемии коронавируса не требуется. Об этом он рассказал 6 июля на встрече с Владимиром Путиным.

Фото: пресс-служба президента России / kremlin.ru
Фото: пресс-служба президента России / kremlin.ru
Фото: пресс-служба президента России / kremlin.ru

«Мы договорились с Роспотребнадзором, мы убедили, в мире это общепризнано: самолёт является герметичной капсулой, и на всех самолётах, особенно новых, установлены фильтры класса HEPA, которые дают глубокую очистку до уровня 99–97 — это примерно уровень операционных. Воздух меняется каждые три-пять минут. Воздух берётся из компрессора из-под двигателя, нагревается до 290 градусов. То есть формально на борту заболеть очень сложно. Это показывает и статистика обслуживающего персонала», — подчеркнул Савельев.

По его словам, в «Аэрофлоте» крайне мал процент бортпроводников, заболевших на борту. При этом требование носить маски и перчатки по-прежнему актуально для всех — и сотрудников, и пассажиров, и даже пилотов.

«Но рассадки не будет шахматной, будет нормальная рассадка, иначе просто не взлететь, экономика не будет работать, будет работать против нас», — уточнил глава «Аэрофлота».

По его словам, пока самолеты недозагружены, особую рассадку все же делают, но если пассажиров станет больше, от этого отойдут. «Принципиально мы считаем, что на борту риск заражения очень низкий», — еще раз подчеркнул Савельев.

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Комментарии (8)

Сергей Вершков
Эти гниды аэрофлотные сняли в два раза рейсы в крым... в итоге ПОЛНЫЙ самолет... лететь в маске 3 часа тупо нереально...
🍔 🐷Набрали лишний веc на самоизоляции? Избавиться до 15кг жира можно БЕЗ диет и физических нагрузок! ➜ https://is.gd/kediet
krasnonosov
А причем тут фильтры и забортный воздух? Если один заболевший чихнет вирусами в замкнутом самолете, то заразятся все, 100% пассажиров до того, как воздух попадет в фильтры. И не факт, что эти фильтры насобирав вирусы потом задержат их для других пассажиров на уже другом рейсе.
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