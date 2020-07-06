Глава «Аэрофлота» Виталий Савельев заявил, что «шахматная рассадка» в самолетах из-за пандемии коронавируса не требуется. Об этом он рассказал 6 июля на встрече с Владимиром Путиным.

«Мы договорились с Роспотребнадзором, мы убедили, в мире это общепризнано: самолёт является герметичной капсулой, и на всех самолётах, особенно новых, установлены фильтры класса HEPA, которые дают глубокую очистку до уровня 99–97 — это примерно уровень операционных. Воздух меняется каждые три-пять минут. Воздух берётся из компрессора из-под двигателя, нагревается до 290 градусов. То есть формально на борту заболеть очень сложно. Это показывает и статистика обслуживающего персонала», — подчеркнул Савельев.

По его словам, в «Аэрофлоте» крайне мал процент бортпроводников, заболевших на борту. При этом требование носить маски и перчатки по-прежнему актуально для всех — и сотрудников, и пассажиров, и даже пилотов.



«Но рассадки не будет шахматной, будет нормальная рассадка, иначе просто не взлететь, экономика не будет работать, будет работать против нас», — уточнил глава «Аэрофлота».



По его словам, пока самолеты недозагружены, особую рассадку все же делают, но если пассажиров станет больше, от этого отойдут. «Принципиально мы считаем, что на борту риск заражения очень низкий», — еще раз подчеркнул Савельев.

