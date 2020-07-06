Общественная палата Петербурга: Деньги наблюдателям за работу на голосовании не предусмотрены по закону

Наблюдателям, которые работали на голосовании по поправкам к Конституции, не предусмотрены выплаты ни от региональных общественных палат, ни от выдвинувших их организаций. Это следует из ответа председателя рабочей группы по осуществлению общественного контроля за реализацией избирательных прав на территории Петербурга Александра Вахмистрова от 6 июля на запрос «Фонтанки».

«Труд общественного наблюдателя — безвозмездный. Как и работа всех членов Общественной палаты. Пул наблюдателей осуществлял деятельность полностью на общественных началах. Так было и во время общественного контроля на выборах в 2018 и 2019 годах», — цитирует аппарат региональной ОП Вахмистрова.



Более того, спикер уточняет, что положение ОП, которое регламентирует порядок назначения наблюдателей, не предусматривает и не регулирует возможность осуществления финансовых или любых иных выплат общественным наблюдателям ни региональными общественными палатами, ни общественными организациями, от которых были выдвинуты кандидаты в наблюдатели.

А соглашения, которые подписали организации и политические партии с ОП, «прямо предусматривали отсутствие каких-либо финансовых и любых иных материальных обязательств сторон». Эту информацию, утверждает Вахмистров, довели до каждого кандидата в наблюдатели ещё на этапе приема документов.

Напомним, 3 июля член территориального избиркома № 16 Дмитрий Наумов сообщил, что в администрации Центрального района — толпа наблюдателей. Одна из них заявила ему, что стоит за выплатой в размере 7,7 тысячи рублей. Корреспондент побывал в этой очереди. Стоящие в ней люди подтвердили, что приехали именно за выплатами. Подробнее об этом читайте в репортаже «Фонтанки».

