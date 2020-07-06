Курорт в напряжении. Испанские пляжи не выдержали наплыва туристов и снова закрылись
Стартовавшая в летний туристический сезон Испания ограничивает для отдыхающих посещение пляжей. На фоне локальных вспышек коронавируса рядом с морем в выходные было тесно, социальная дистанция оказалась утопией.
Как сообщает Daily Mail 6 июля, первые выходные июля показали, что испанские пляжи не готовы к наплыву туристов. Отдыхающих собралось настолько много, что их поток пришлось ограничивать, чтобы возможно было сохранить дистанцию в полтора метра.
Так, в воскресенье временно закрыли более 50 пляжей Андалусии, из них тридцать — в Малаге. Несколько бухт оказались переполнены также в Кадисе, в некоторых местах людей к морю перестали пускать уже после часа дня.
Dozens of overcrowded Spanish beaches are forced to close to maintain social distancing https://t.co/M9lp5gs1Cj— Daily Mail Online (@MailOnline) July 6, 2020
Власти Испании отменили карантин 21 июня, тогда же в страну потянулись первые туристы. В ближайшее время их должно стать только больше — с 10 июля отдых на испанском побережье своим гражданам разрешила Британия.
По последним данным Университета Джонса Хопкинса, Испания занимает девятое место по числу больных коронавирусом. За весь период пандемии COVID-19 диагностировали у 250,5 тысячи человек. Из них более 150 тысяч выздоровели, 28 385 скончались.
На прошлой неделе в двух районах страны резко подскочила заболеваемость COVID-19, власти Галисии и Луго ввели карантин повторно. Испания — не единственная страна, где на фоне локальных вспышек болезни возвращают ограничения.