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06.07.2020 14:44
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Курорт в напряжении. Испанские пляжи не выдержали наплыва туристов и снова закрылись

Стартовавшая в летний туристический сезон Испания ограничивает для отдыхающих посещение пляжей. На фоне локальных вспышек коронавируса рядом с морем в выходные было тесно, социальная дистанция оказалась утопией.

Как сообщает Daily Mail 6 июля, первые выходные июля показали, что испанские пляжи не готовы к наплыву туристов. Отдыхающих собралось настолько много, что их поток пришлось ограничивать, чтобы возможно было сохранить дистанцию в полтора метра.

Так, в воскресенье временно закрыли более 50 пляжей Андалусии, из них тридцать — в Малаге. Несколько бухт оказались переполнены также в Кадисе, в некоторых местах людей к морю перестали пускать уже после часа дня.

Власти Испании отменили карантин 21 июня, тогда же в страну потянулись первые туристы. В ближайшее время их должно стать только больше — с 10 июля отдых на испанском побережье своим гражданам разрешила Британия.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, Испания занимает девятое место по числу больных коронавирусом. За весь период пандемии COVID-19 диагностировали у 250,5 тысячи человек. Из них более 150 тысяч выздоровели, 28 385 скончались.

На прошлой неделе в двух районах страны резко подскочила заболеваемость COVID-19, власти Галисии и Луго ввели карантин повторно. Испания — не единственная страна, где на фоне локальных вспышек болезни возвращают ограничения.

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