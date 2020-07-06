Стартовавшая в летний туристический сезон Испания ограничивает для отдыхающих посещение пляжей. На фоне локальных вспышек коронавируса рядом с морем в выходные было тесно, социальная дистанция оказалась утопией.



Как сообщает Daily Mail 6 июля, первые выходные июля показали, что испанские пляжи не готовы к наплыву туристов. Отдыхающих собралось настолько много, что их поток пришлось ограничивать, чтобы возможно было сохранить дистанцию в полтора метра.

Так, в воскресенье временно закрыли более 50 пляжей Андалусии, из них тридцать — в Малаге. Несколько бухт оказались переполнены также в Кадисе, в некоторых местах людей к морю перестали пускать уже после часа дня.