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06.07.2020 13:55
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В Кремле пообещали продолжить помогать Донбассу. Но в России ДНР и ЛНР не ждут

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал итоги встречи «нормандской четверки» и отношения России с Донбассом.

«Россия оказывала и продолжает оказывать гуманитарную помощь населению этих двух самопровозглашенных республик, будет продолжать это делать, потому что, к сожалению, по-прежнему мы существенно не приближаемся к моменту урегулирования ситуации на юго-востоке Украины», — цитирует 6 июля заявление Пескова РИА Новости.

По его словам, встреча «нормандской четверки» по ситуации на Украине, состоявшаяся на уровне советников, не смогла продвинуться в вопросе урегулирования ситуации. В Кремле особо подчеркнули, что это произошло «не по вине российской стороны».

Песков также прокомментировал заявления о якобы возможном вхождении ДНР и ЛНР в состав РФ, заверив, что у российских властей нет такой информации.

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Комментарии (7)

kоt-obormot
яхты свои продадут, или счета в оффшорах начнут обнулять? - да глупость конечно. Жди россиянин новый налог "На помощь трактористам".
Погонщик скрепоносцев
Как же так?
А за что ихтамнеты подыхали?
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