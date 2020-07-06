В Кремле пообещали продолжить помогать Донбассу. Но в России ДНР и ЛНР не ждут

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал итоги встречи «нормандской четверки» и отношения России с Донбассом.



«Россия оказывала и продолжает оказывать гуманитарную помощь населению этих двух самопровозглашенных республик, будет продолжать это делать, потому что, к сожалению, по-прежнему мы существенно не приближаемся к моменту урегулирования ситуации на юго-востоке Украины», — цитирует 6 июля заявление Пескова РИА Новости.



По его словам, встреча «нормандской четверки» по ситуации на Украине, состоявшаяся на уровне советников, не смогла продвинуться в вопросе урегулирования ситуации. В Кремле особо подчеркнули, что это произошло «не по вине российской стороны».

