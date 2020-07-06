ГУП «ТЭК» рассказало, где петербуржцы могут ждать прорывов. Испытания пройдут в пяти районах города

В Московском районе проверку на прочность пройдут теплосети от групповой котельной на Пулковском шоссе, в Невском — от котельной на улице Ольминского, а в Пушкинском — от групповой котельной на улице Саперной.

В Выборгском районе протестируют трубы от групповых котельных на Большом Сампсониевском проспекте. В Кировском районе испытают тепловые сети, находящиеся на теплоснабжении котельной Метростроевцев, 14.

Гидравлические испытания теплосетей пройдут 6 июля в Выборгском, Кировском, Московском, Невском и Пушкинском районах Петербурга. Об этом говорится на сайте ГУП «ТЭК СПб».

Также теплоэнергетики протестируют трубы от котельных в Шушарах — на Пулковском шоссе и Колпинской ферме. Испытания пройдут в рамках подготовки к новому отопительному сезону — они помогут определить «слабые места» трубопроводов и предотвратить дефекты на сетях в осенне-зимний период, отмечают в компании.



ГУП «ТЭК СПб» просит горожан быть предельно внимательными. Температура теплоносителя не превысит 40 градусов, однако в случае вытекания воды на поверхность или проседания грунта следует обходить опасные участки и не пытаться преодолеть их на транспорте. Кроме того, нельзя приближаться к местам выхода воды на поверхность, так как под асфальтом может скрываться промоина с водой. Также запрещено заходить за ограждения, оставлять транспорт и парковать машины в охранной зоне теплосетей.



Согласно графикам, утвержденным комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, всего в этом межотопительном сезоне специалисты ТЭКа проведут 263 гидравлических испытания в 16 районах Санкт-Петербурга и трех районах Ленинградской области. Они затронут более 4,7 тысячи сетей, которые находятся на балансе предприятия.

