Подозреваемые в убийстве россиянина под Веной — выходцы из Чечни. Погибший критиковал Кадырова

Двое подозреваемых в убийстве выходца из России под Веной арестованы. Как 6 июля сообщил представитель прокуратуры Корнойбурга Фридрих Кель, мужчины оказались выходцами из Чечни.

«Они отказались давать показания полиции и судье», — сообщил специалист РИА Новости. По данным официальных структур страны, мужчина 43 лет просил в Австрии политического убежища, стал участником программы защиты личности и получил имя Мартин Бек.



Как пишет Wiener Zeitung, погибший проживал в Австрии с 2007 года и получал помощь как беженец, которому полагается защита. По словам знакомых убитого, о Чечне тот снял почти три десятка видео для YouTube и неоднократно критиковал Рамзана Кадырова, его семью и правительство.