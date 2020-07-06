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06.07.2020 13:40
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Подозреваемые в убийстве россиянина под Веной — выходцы из Чечни. Погибший критиковал Кадырова

Двое подозреваемых в убийстве выходца из России под Веной арестованы. Как 6 июля сообщил представитель прокуратуры Корнойбурга Фридрих Кель, мужчины оказались выходцами из Чечни.

«Они отказались давать показания полиции и судье», — сообщил специалист РИА Новости. По данным официальных структур страны, мужчина 43 лет просил в Австрии политического убежища, стал участником программы защиты личности и получил имя Мартин Бек.

Как пишет Wiener Zeitung, погибший проживал в Австрии с 2007 года и получал помощь как беженец, которому полагается защита. По словам знакомых убитого, о Чечне тот снял почти три десятка видео для YouTube и неоднократно критиковал Рамзана Кадырова, его семью и правительство.

Издание отмечает, что несмотря на многочисленные обсуждения, что «подобное якобы когда-нибудь должно закончиться плохо», мужчина чувствовал себя в безопасности.

Сейчас специалисты исследуют место преступления и осматривают оружие. Адвокаты, которые обычно защищают выходцев из России в Австрии, пока что не согласны браться за дело, называя его «взрывоопасным».

Накануне издание «Кавказ.Реалии» сообщало о том, что жертвой нападения мог стать Мамихан Умаров, известный как Анзор из Вены. В разговоре с телеканалом «Дождь» знакомый блогера заявил, что в Австрии, предположительно, погиб именно он.

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Комментарии (6)

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Ого! так это оказывается того самого Анзора из Вены грохнули! Я еще удивился, как он так долго прожил, после всего что он сказал в адрес властей чеченских.

по сути это самоубийство, такие ролики выпускать было с его стороны.

так что с одной стороны, это предсказуемо, с другой стороны, это так очевидно куда следы киллеров ведут, что даже странно что они решились на это. но видимо тут дело принципа было уже.
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blackcatwhitecat
Теперь эти варвары, вскормленные тем что "Аллах дает", расползаются уже по Европе :(
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