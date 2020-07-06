Россияне, которых 4 июля «Аэрофлот» вывозил из Китая через аэропорт в Шанхае, сообщают об очередных собачьих «санкциях». По словам пассажиров, их уверяли, что на борт возьмут всех, в том числе собак и кошек, но в итоге большая часть животных осталась в КНР. Их могут усыпить.

О том, как происходила посадка на рейс 5 июля, в своем аккаунте в Instagram написала пользователь Елизавета. По словам пользователя, её супруг специально в марте вернулся в Китай, чтобы вывезти их собаку Амура. Для того чтобы добраться в Шанхай, были потрачены последние деньги. И все время до рейса представители «Аэрофлота» обещали, что на рейс возьмут всех, в том числе и животных:

«В аэропорт требовали прибыть к 2-м часам ночи, не смотря на то что вылет в 8:10. Все это время люди стояли в очереди а животные мучились в переносках.

На борт садили всех кроме людей с животными, и после погрузки всех сообщили: «мест нет ни для животных ни для людей. Оставляйте животных тут и мы найдем место для вас. При том что обещали взять ВСЕХ наших животных.

Часов в 6 утра представитель компании Аэрофлот в грубой форме на повышенных тонах начал угрожать людям с животными что они никуда не полетят и для них регистрация закрывается», — пишет Елизавета (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.). Так как у супруга автора поста заканчивалась виза, а «Аэрофлот» обещал вывезти всех животных следующим рейсом, то было принято решение оставить Амура в Шанхае у друзей:

«Но как только самолёт взлетел мы узнали что никаких животных никто никуда следующим рейсом не повезет и Аэрофлот такого видите ли не говорил, и их вообще не волнует произошедшее», — пишет россиянка.

К посту в Instagram прикреплен рассказа волонтера в Китае, которая уверяет, что на указанном рейсе много мест для животных заняли китайские заводчики собак, которые перевозили пары породистых щенят, платя «Аэрофлоту» по 500 долларов за одного:

