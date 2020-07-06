В мире животных с «Аэрофлотом». Выезжающие из Китая россияне вынуждены были оставить собак в аэропорту, несмотря на обещания «взять всех»
Россияне, которых 4 июля «Аэрофлот» вывозил из Китая через аэропорт в Шанхае, сообщают об очередных собачьих «санкциях». По словам пассажиров, их уверяли, что на борт возьмут всех, в том числе собак и кошек, но в итоге большая часть животных осталась в КНР. Их могут усыпить.
О том, как происходила посадка на рейс 5 июля, в своем аккаунте в Instagram написала пользователь Елизавета. По словам пользователя, её супруг специально в марте вернулся в Китай, чтобы вывезти их собаку Амура. Для того чтобы добраться в Шанхай, были потрачены последние деньги. И все время до рейса представители «Аэрофлота» обещали, что на рейс возьмут всех, в том числе и животных:
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‼️‼️H E L P ‼️‼️ #аэрофлотверниживотных #аэрофлотвернисобак Это мой Амур. И он остался в Шанхае по вине компании @aeroflot 04.07.2020 мой муж ожидал вылета в Россию вывозным рейсом. Он вернулся в Марте в Китай только ради собаки и не раз уже пытался с ней вылететь. То о рейсе сообщили за сутки, когда было уже невозможно сделать доки на собаку и улететь. То не брали на борт животных. И вот мы получили счастливый билет в виде возможности полететь на рейсе SU0209 Шанхай-Москва. Мы много раз звонили в компанию Аэрофлот и уточняли возможность провоза собаки. Нас каждый раз уверяли что всех возьмут и зарегистрироваться можно на месте, с эти проблем не будет. Так как мы не из Шанхая, на последние деньги были приобретены билеты до Шанхая. В аэропорт требовали прибыть к 2-м часам ночи, не смотря на то что вылет в 8:10. Все это время люди стояли в очереди а животные мучались в переносках. На борт садили всех кроме людей с животными, и после погрузки всех сообщили: "мест нет ни для животных ни для людей. Оставляйте животных тут и мы найдем место для вас. При том что обещали взять ВСЕХ наших животных. Часов в 6 утра представитель компании Аэрофлот в грубой форме на повышенных тонах начал угрожать людям с животными что они никуда не полетят и для них регистрация закрывается. Мы не могли понять как так, ведь @aeroflot обещал, что все полетят! У многих, как и у моего мужа, заканчивалась виза и не было возможности остаться ни в Шанхае ни в Китае в общем, ведь билет был приобретен на последние деньги, все свои вещи в моем городе были проданы, квартира сдана.... Аэрофлот сказал, что животным можно будет полететь следующим рейсом, и нам не оставалось ничего как оставить собаку друзьям на передержку. Но как только самолёт взлетел мы узнали что никаких животных никто никуда следующим рейсом не повезет и Аэрофлот такого видите ли не говорил, и их вообще не волнует произошедшее. Далее кусочек статьи волонтёра которая помогала нам в спасении Амура👉🏼 Мы очень просим вас о репосте этого поста к себе на страницы, что б привлечь внимание общественности и сми, и хоть кто-то помог нам вернуть наших малышей домой💔 #Аэрофлот #вывознойрейс #шанхай #aeroflot #позораэрофлоту
«В аэропорт требовали прибыть к 2-м часам ночи, не смотря на то что вылет в 8:10. Все это время люди стояли в очереди а животные мучились в переносках.
На борт садили всех кроме людей с животными, и после погрузки всех сообщили: «мест нет ни для животных ни для людей. Оставляйте животных тут и мы найдем место для вас. При том что обещали взять ВСЕХ наших животных.
Часов в 6 утра представитель компании Аэрофлот в грубой форме на повышенных тонах начал угрожать людям с животными что они никуда не полетят и для них регистрация закрывается», — пишет Елизавета (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).
Так как у супруга автора поста заканчивалась виза, а «Аэрофлот» обещал вывезти всех животных следующим рейсом, то было принято решение оставить Амура в Шанхае у друзей:
«Но как только самолёт взлетел мы узнали что никаких животных никто никуда следующим рейсом не повезет и Аэрофлот такого видите ли не говорил, и их вообще не волнует произошедшее», — пишет россиянка.
К посту в Instagram прикреплен рассказа волонтера в Китае, которая уверяет, что на указанном рейсе много мест для животных заняли китайские заводчики собак, которые перевозили пары породистых щенят, платя «Аэрофлоту» по 500 долларов за одного:
«У одной девушки была слепая кошка с собой. Девочка плакала и умоляла пустить ее с кошкой. В итоге очень многим пришлось оставить своих питомцев в аэропорту. Я очень надеялась, что хотя бы мелкие переноски разрешат, хотя бы кошек, но все равно сказали — бросайте где хотите, либо не летите. Так вывозной рейс из гуманитарного стал коммерческим. Ничего личного, просто прибыль «Аэрофлота». Всего этого можно было избежать, если бы предупредили, что количество таких мест в багаже всего 8 и открыли бронь, но так делать слишком по-человечески, видимо», — пишет волонтер, которая занимается помощью застрявшему в Китае псу.
Судьба животных, которые остались в Китае, также неизвестна. По словам Елизаветы, большинство этих собак, вероятно, в аэропорту просто усыпят.
За последний месяц это уже третья история, когда к «Аэрофлоту» выдвигаются претензии из-за перевозки животных. Так, собаку матери москвички Кристины привезли из Шереметьево в Симферополь всю грязную, в крови и с повреждениями морды. Другой случай произошел на рейсе «Аэрофлота» Петропавловск-Камчатский — Москва 17 июня, где пострадала такса. Её хозяйка получила клетку с выломанной дверцей, а у собаки был разбит глаз. Проверку по обоим случаям начала прокуратура.