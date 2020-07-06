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06.07.2020 13:02
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Все старше 40. В петербургском комздраве рассказали о новых смертях от коронавируса

В комитете по здравоохранению Петербурга рассказали о зарегистрированных 6 июля 44 погибших от COVID-19.

«Среди умерших — 23 мужчины от 42 до 87 лет, 21 женщина от 41 до 95 лет. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусной инфекцией СOVID-19», — сообщает 6 июля комздрав.

Пациенты также имели хронические заболевания, среди которых кардиосклероз, атеросклероз, ожирение, сахарный диабет и цирроз печени.

Большая часть летальных исходов была зафиксирована на основе заключений комиссии, а 7 — на основе медицинских свидетельств. Все погибшие ушли из жизни «в мае — июне 2020 года».

С начала пандемии в Петербурге было выявлено уже 25 816 случаев COVID-19, а также 1 389 летальных исходов.

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Комментарии (4)

260624961
"Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония"
Странно - читал мнение эксперта, что при коронавирусе смерти даже чаще не от пневмонии, а от тромбов (соответственно инсультов, инфарктов) . Или инсульты и инфаркты решили не учитывать в статистике?
Ilka101
А как узнать, сколько умерло за сутки? Выдавая каждый день цифры 42-44 человека, как минимум множится ложь и подрывается доверие к цифрам... Если это майские и июньские по комиссии и свидетельствам.... То что с июлем? Где вообще цифры госпитализаций... Легких, тяжелых, бессимптомных. Коек свободных сколько процентов? Сколько кладут в день, сколько выписывают?
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