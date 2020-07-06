Все старше 40. В петербургском комздраве рассказали о новых смертях от коронавируса

В комитете по здравоохранению Петербурга рассказали о зарегистрированных 6 июля 44 погибших от COVID-19.



«Среди умерших — 23 мужчины от 42 до 87 лет, 21 женщина от 41 до 95 лет. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусной инфекцией СOVID-19», — сообщает 6 июля комздрав.



Пациенты также имели хронические заболевания, среди которых кардиосклероз, атеросклероз, ожирение, сахарный диабет и цирроз печени.



Большая часть летальных исходов была зафиксирована на основе заключений комиссии, а 7 — на основе медицинских свидетельств. Все погибшие ушли из жизни «в мае — июне 2020 года».

