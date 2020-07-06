Все дело в профиле: какая система для окна лучшая?

Символ свободы



Особое значение окна хорошо иллюстрирует изобразительное искусство. Художники часто используют его не только как главный источник света, но и как метафору перемен и надежды. Один из излюбленных сюжетов — персонаж, всматривающийся в даль через оконный проем. При этом форма и площадь окна передает настроение и смыслы, заложенные живописцем: узкое и закрытое говорит об ограничениях и изолированности, широкое и высокое, наоборот, — о новых возможностях и свободе.



Именно поэтому при выборе будущего дома мы всегда обращаем внимание на размеры, расположение окон и, безусловно, открывающийся вид. В последнее время все большее значение приобретает материал, из которого изготавливается корпус окна. В тренде — экологичность, эстетика и энергоэффективность.



Алюминиевые окна



При строительстве зданий и других объектов используются разные материалы, но одним из эффективных признается алюминий. В начале XX века новый, прочный и вместе с тем легкий сплав этого металла буквально произвел революцию. Благодаря его высоким эксплуатационным свойствам стало возможным строить большие по площади сооружения, а также придавать им разнообразные формы. Небоскребы, спортивные стадионы, а также панорамные окна, витражи, зимние сады и в целом все необычные виды остекления обязаны своим появлением алюминию.