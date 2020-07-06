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Все дело в профиле: какая система для окна лучшая?
Окна в доме играют настолько важную роль, что их наличие и размеры когда-то считались признаком достатка. Например, в XVII веке в Праге налог на недвижимость рассчитывался именно исходя из количества оконных проемов. Кроме того, окно как архитектурный элемент имеет эстетическую функцию: красиво оформленное, оно украшает фасад и может стать центральным элементом интерьера.
Символ свободы
Особое значение окна хорошо иллюстрирует изобразительное искусство. Художники часто используют его не только как главный источник света, но и как метафору перемен и надежды. Один из излюбленных сюжетов — персонаж, всматривающийся в даль через оконный проем. При этом форма и площадь окна передает настроение и смыслы, заложенные живописцем: узкое и закрытое говорит об ограничениях и изолированности, широкое и высокое, наоборот, — о новых возможностях и свободе.
Именно поэтому при выборе будущего дома мы всегда обращаем внимание на размеры, расположение окон и, безусловно, открывающийся вид. В последнее время все большее значение приобретает материал, из которого изготавливается корпус окна. В тренде — экологичность, эстетика и энергоэффективность.
Алюминиевые окна
При строительстве зданий и других объектов используются разные материалы, но одним из эффективных признается алюминий. В начале XX века новый, прочный и вместе с тем легкий сплав этого металла буквально произвел революцию. Благодаря его высоким эксплуатационным свойствам стало возможным строить большие по площади сооружения, а также придавать им разнообразные формы. Небоскребы, спортивные стадионы, а также панорамные окна, витражи, зимние сады и в целом все необычные виды остекления обязаны своим появлением алюминию.
Алюминиевый профиль долговечен, мало подвержен деформации и обладает высокой энергоэффективностью. Это хорошо продемонстрировала замена в Empire State Building, первом небоскребе в мире, железных оконных рам на алюминиевые. После реконструкции ежегодное потребление энергии снизилось на 16% в год, хотя окна составляли 30% поверхности здания.
Высокий уровень экологичности обусловлен отсутствием в составе металла посторонних примесей, вызывающих выделение вредных веществ при воздействии ультрафиолета, а также возможностью легкой переплавки сырья для вторичного использования. Именно поэтому алюминиевые окна так популярны в развитых странах: они обеспечивают экологический баланс с максимальным коэффициентом энергоэффективности.
Европейское качество
На первичном рынке жилой недвижимости Петербурга алюминиевые окна встречаются не часто и в основном в проектах высокого ценового сегмента. В проектах девелопера Setl Group, эксклюзивным брокером которых выступает «Петербургская Недвижимость», алюминиевые окна устанавливаются в том числе в проектах бизнес-класса. Например, для панорамных окон в жилом комплексе Svetlana Park на Манчестерской ул. были выбраны оконные системы от немецкой компании Schuco и бельгийской Reynaers. Это премиум-сегмент с максимально тонким алюминиевым профилем и современным дизайном, объединяющим в себе эстетику и функциональность. Благодаря этим решениям панорамные окна будут иметь элегантный внешний вид и пропускать в помещение максимум дневного света.
Алюминиевые оконные системы запланированы и в квартале «Притяжение» на Выборгской набережной. Здесь будут установлены панорамные окна и эркеры из профиля от австрийской компании Inseive и белорусской «Алютех». Благодаря узкому профилю ничто не будет отвлекать взгляд от потрясающих видов, которые откроются из окна — на водную гладь Большой Невки, Петроградскую сторону и Ботанический сад.
Для большинства балконов и лоджий в ЖК «Притяжение» и Svetlana Park предусмотрено панорамное безрамное раздвижное остекление. Это сочетание профиля из специального сплава алюминия и закаленного стекла. Безрамное остекление и минималистичный дизайн позволят полноценно наслаждаться солнцем и красивым видом. Так, в Svetlana Park во дворах расположатся дендропарки с разнообразными цветами и взрослыми деревьями.
Выбирайте квартиры с современными энергоэффективными окнами и другими передовыми решениями, соответствующими бизнес- и премиум-сегментам, на сайте «Петербургской Недвижимости» 3355555.ru.
Справка о компании «Петербургская Недвижимость»
ЖК Svetlana Park — застройщик ООО «Специализированный застройщик «Созидание», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
ЖК «Притяжение» — застройщик ООО «ИТТ», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/prityazhenie-na-vyborgskoi/declarations, наш.дом.рф