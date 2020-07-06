«Фонтанка» ищет «таблетку от страха»

Когда вы в последний раз за последние три месяца видели беременную женщину на улице, в метро, в магазине? Несмотря на то, что специалисты в один голос твердят, что коронавирус не передаётся от женщины ребёнку в утробе, тревожность не пропадает.
Страх — это природный инстинкт. И любой адекватный человек чего-то боится. Дети боятся Бабу-Ягу и того, что закончится разрешенное время для игр на телефоне. Взрослые — потерять работу и смерти. Беременные боятся многого. И в разные периоды страхи меняются и возникают по разным причинам.
В новом выпуске подкаста «9 месяцев» мы выяснили, какие страхи бывают у женщин в положении и как не дойти до красных флажков, разделяющих обычную для беременности тревожность и страх, переходящий в фобию, когда уже требуется вмешательство специалиста. А также спросили у психотерапевта и акушера-гинеколога, существует ли лекарство от страха.
«Фонтанка» предлагает слушать этот выпуск не на бегу, а в спокойной обстановке.
http://podcast.fontanka.ru/?p=750
https://podcasts.apple.com/ru/podcast/id1516764066
https://www.iheart.com/podcast/269–9--65032370/
https://tunein.com/podcasts/Kids--Family-Podcasts/9-months-p1330663/
https://www.deezer.com/ru/show/1341762
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