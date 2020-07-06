FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +17
72.17р81.47р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
06.07.2020 12:30
12
Печать

«Фонтанка» ищет «таблетку от страха»

Когда вы в последний раз за последние три месяца видели беременную женщину на улице, в метро, в магазине? Несмотря на то, что специалисты в один голос твердят, что коронавирус не передаётся от женщины ребёнку в утробе, тревожность не пропадает.

Страх — это природный инстинкт. И любой адекватный человек чего-то боится. Дети боятся Бабу-Ягу и того, что закончится разрешенное время для игр на телефоне. Взрослые — потерять работу и смерти. Беременные боятся многого. И в разные периоды страхи меняются и возникают по разным причинам.

В новом выпуске подкаста «9 месяцев» мы выяснили, какие страхи бывают у женщин в положении и как не дойти до красных флажков, разделяющих обычную для беременности тревожность и страх, переходящий в фобию, когда уже требуется вмешательство специалиста. А также спросили у психотерапевта и акушера-гинеколога, существует ли лекарство от страха.

«Фонтанка» предлагает слушать этот выпуск не на бегу, а в спокойной обстановке.

http://podcast.fontanka.ru/?p=750

https://podcasts.apple.com/ru/podcast/id1516764066

https://www.iheart.com/podcast/269–9--65032370/

https://tunein.com/podcasts/Kids--Family-Podcasts/9-months-p1330663/

https://www.deezer.com/ru/show/1341762

http://subscribeonandroid.com/podcast.fontanka.ru/?feed=9mes

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (12)

dddmmm
Есть только один страх - в этой стране ™ царьки цепляются за свои троны на десятилетия...
Hans-Christian
У меня тоже есть фобия - зайду на Фонтанку, а там нет статей с интересными комментариями.
И что теперь? Не читать новости?
Samal_5e4d4df31fec5
сегодня видел двух в магазинах и вчера одну на пляже
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний