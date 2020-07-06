«Фонтанка» ищет «таблетку от страха»

Когда вы в последний раз за последние три месяца видели беременную женщину на улице, в метро, в магазине? Несмотря на то, что специалисты в один голос твердят, что коронавирус не передаётся от женщины ребёнку в утробе, тревожность не пропадает.



Страх — это природный инстинкт. И любой адекватный человек чего-то боится. Дети боятся Бабу-Ягу и того, что закончится разрешенное время для игр на телефоне. Взрослые — потерять работу и смерти. Беременные боятся многого. И в разные периоды страхи меняются и возникают по разным причинам.

