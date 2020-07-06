Генконсулы Бельгии и Франции месяц будут снабжать подопечных «Ночлежки» шарлоткой и багетами
Генеральные консулы Бельгии и Франции решили поддержать петербургскую «Ночлежку» — в течение месяца по инициативе дипломатов подопечные благотворительной организации на стоянках «Ночного автобуса» будут получать шарлотку и багеты.
Генконсул Бельгии Ханс Тимбремонт две недели назад посетил «Ночлежку». Его интересовало, чем занимается благотворительная организация и как работает. В ходе визита он и предложил передавать подопечным «Ночлежки» шарлотку.
«Теперь вместе с чаем посетители наших стоянок получают этот чудесный десерт», — рассказали 6 июля в соцсетях сотрудники организации.
О самой «Ночлежке» дипломат узнал от своего коллеги и друга Уго де Шаваньяка — генконсула Франции.
«Он, узнав о славной идее с шарлотками, тоже решил поддержать людей, которые приходят к нам за едой, и теперь каждый четверг вместе с горячим супом мы будем выдавать хрустящие багеты», — рассказали в «Ночлежке», добавив, что среди подопечных есть люди, чьи зубы не справятся с хрустящей корочкой, но французские пекари уже думают об этом и, возможно, специально испекут мягкий белый хлеб.