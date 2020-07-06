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06.07.2020 12:23
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Генконсулы Бельгии и Франции месяц будут снабжать подопечных «Ночлежки» шарлоткой и багетами

Генеральные консулы Бельгии и Франции решили поддержать петербургскую «Ночлежку» — в течение месяца по инициативе дипломатов подопечные благотворительной организации на стоянках «Ночного автобуса» будут получать шарлотку и багеты.

Генконсул Бельгии Ханс Тимбремонт две недели назад посетил «Ночлежку». Его интересовало, чем занимается благотворительная организация и как работает. В ходе визита он и предложил передавать подопечным «Ночлежки» шарлотку.

«Теперь вместе с чаем посетители наших стоянок получают этот чудесный десерт», — рассказали 6 июля в соцсетях сотрудники организации.

О самой «Ночлежке» дипломат узнал от своего коллеги и друга Уго де Шаваньяка — генконсула Франции.

«Он, узнав о славной идее с шарлотками, тоже решил поддержать людей, которые приходят к нам за едой, и теперь каждый четверг вместе с горячим супом мы будем выдавать хрустящие багеты», — рассказали в «Ночлежке», добавив, что среди подопечных есть люди, чьи зубы не справятся с хрустящей корочкой, но французские пекари уже думают об этом и, возможно, специально испекут мягкий белый хлеб.

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Комментарии (5)

260551481
Нет чтобы Ротенбергов с Сечиным/Миллером поддержать, никаких скреп...
Piter4452
Молодцы, вместо того, чтобы флагами постыдными размахивать.
Погонщик скрепоносцев
Работой надо обеспечить этих паразитов.
Кормить только после выполненной работы.
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