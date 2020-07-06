Генконсулы Бельгии и Франции месяц будут снабжать подопечных «Ночлежки» шарлоткой и багетами

Генеральные консулы Бельгии и Франции решили поддержать петербургскую «Ночлежку» — в течение месяца по инициативе дипломатов подопечные благотворительной организации на стоянках «Ночного автобуса» будут получать шарлотку и багеты.



Генконсул Бельгии Ханс Тимбремонт две недели назад посетил «Ночлежку». Его интересовало, чем занимается благотворительная организация и как работает. В ходе визита он и предложил передавать подопечным «Ночлежки» шарлотку.



«Теперь вместе с чаем посетители наших стоянок получают этот чудесный десерт», — рассказали 6 июля в соцсетях сотрудники организации.

