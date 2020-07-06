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06.07.2020 12:09
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Жору с Рубинштейна не простили за обиду полиции и изолировали от общества. Но наказали символически

Куйбышевский райсуд Петербурга признал мелкого хулигана в 21-летнем Георгии Рожкове, написавшем на служебном автомобиле нецензурное. Его приятелю пока хватило публичных извинений перед полицией.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 6 июля, Рожкова привлекли к административной ответственности за выходку на улице Рубинштейна, которую квалифицировали по статье о нарушении общественного порядка — 20.1 КоАП. Суд установил, что в час ночи 27 июня молодой человек повредил служебный «Форд» полиции, написав на задней двери обсценное выражение на английском, которое не нуждается в переводе. Художества сняли на видео и выложили в Сеть.

Георгия задержали на следующий день вместе с приятелем и коллегой по «Яндекс. Еде» Михаилом. Оба раскаялись и на камеру извинились перед полицией России, и Петербурга в частности. Взяться за маркер якобы заставила обида: сотрудники запретили пить пиво на Рубинштейна. Извиняться пришлось обоим, но под уголовное дело о вандализме попал только автор надписи.

В суде Рожков признал себя виновным в правонарушении, ещё раз раскаялся и заверил, что успел сделать выводы. Ему назначили административный арест сроком на 1 сутки.

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Комментарии (1)

kоt-obormot
Чую, что скоро главная скрепа у россиянинов будет - "извиняться, и каяться".
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