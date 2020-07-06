«В мире есть добро, мистер Фродо». Элайджа Вуд записал обращение своему фанату из Белоруссии — задержанному сопернику Лукашенко
Актер Элайджа Вуд записал обращение, в котором выразил поддержку кандидату в президенты Белоруссии Виктору Бабарико и его сыну Эдуарду. Политик и его семья оказались фанатами фильма-эпопеи по книгам Джона Толкина.
«Я читал о вашей ситуации и хочу, чтобы вы оставались сильными. Надеюсь, вы скоро выйдете на свободу, и вся эта история с вашим заключением останется в прошлом», — заявил 6 июля Элайджа Вуд, добавив, что обращение его попросили записать «друзья из Белоруссии».
Он также процитировал знаменитую фразу из фильма «Властелин Колец. Две Крепости», которую произносит спутник главного героя Сэм Гэмджи. «В мире есть добро, мистер Фродо! И за него стоит бороться», — повторил Вуд слова Сэма, обращенные к его персонажу — Фродо Бэггинсу.
Видео было опубликовано в Instagram девушки Эдуарда Бабарико.
В Telegram-канале оппозиционного кандидата в президенты сообщили, что политик и его семья являются «фанатами «Властелина колец». Фильм они пересматривают в режиссерской версии в новогодние праздники.
Напомним, что 18 июня комитет госконтроля Белоруссии заявил, что экс-руководитель Белгазпромбанка, принадлежащего российским «Газпрому» и Газпромбанку, был задержан за «противоправную деятельность». Вместе с Виктором Бабарико задержали и его сына. В «Газпроме» заявили о незаконности действий белорусских властей. Однако на следующий день нынешний лидер страны Александр Лукашенко рапортовал, что в Белоруссии удалось «сорвать масштабный план дестабилизации». Выборы в республике пройдут 9 августа.