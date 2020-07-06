Актер Элайджа Вуд записал обращение, в котором выразил поддержку кандидату в президенты Белоруссии Виктору Бабарико и его сыну Эдуарду. Политик и его семья оказались фанатами фильма-эпопеи по книгам Джона Толкина.



«Я читал о вашей ситуации и хочу, чтобы вы оставались сильными. Надеюсь, вы скоро выйдете на свободу, и вся эта история с вашим заключением останется в прошлом», — заявил 6 июля Элайджа Вуд, добавив, что обращение его попросили записать «друзья из Белоруссии».



Он также процитировал знаменитую фразу из фильма «Властелин Колец. Две Крепости», которую произносит спутник главного героя Сэм Гэмджи. «В мире есть добро, мистер Фродо! И за него стоит бороться», — повторил Вуд слова Сэма, обращенные к его персонажу — Фродо Бэггинсу.

