Два человека получили травмы в ДТП в Кировском районе Ленобласти утром 6 июля. Их кроссовер улетел с дороги и опрокинулся.



Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 8:20 на 145-м километре автодороги А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» автомобиль Renault Duster съехал с дороги в кювет. Машина улетела в кусты и опрокинулась набок.

В результате аварии 68-летний мужчина, управлявший «Рено», и его 66-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу Шлиссельбурга.