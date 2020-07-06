На Детскосельской электропоезд сбил велосипедиста
Электричка из Новолисино в Петербурге в Пушинском районе сбила велосипедиста, который решил, что успеет проехать перед приближающимся составом.
Как сообщает пресс-служба транспортной полиции СЗФО, инцидент произошел около часа ночи 5 июля. 31-летний житель Гатчинского района области вместе с друзьями распивал спиртные напитки рядом с железнодорожной станцией Детскосельская. После этого он направился домой на своем велосипеде. Проигнорировав запрещающий сигнал светофора, велосипедист попытался пересечь железнодорожный переход приближающимся электропоездом.
«На сигнал большой громкости, поданный машинистом, мужчина не реагировал. Применялось экстренное торможение. Ввиду малого расстояния наезд предотвратить не удалось», — сообщает ведомство.
От полученных травм велосипедист скончался.
В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.