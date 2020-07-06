На Детскосельской электропоезд сбил велосипедиста

Электричка из Новолисино в Петербурге в Пушинском районе сбила велосипедиста, который решил, что успеет проехать перед приближающимся составом.



Как сообщает пресс-служба транспортной полиции СЗФО, инцидент произошел около часа ночи 5 июля. 31-летний житель Гатчинского района области вместе с друзьями распивал спиртные напитки рядом с железнодорожной станцией Детскосельская. После этого он направился домой на своем велосипеде. Проигнорировав запрещающий сигнал светофора, велосипедист попытался пересечь железнодорожный переход приближающимся электропоездом.

