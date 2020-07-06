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06.07.2020 11:44
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«Каширский маньяк» умер в СИЗО. В новых убийствах он сознался в конце июня

«Каширский маньяк», который, как полагает следствие, убил и изнасиловал как минимум семь женщин и детей, найден мёртвым в камере следственного изолятора в Богородском городском округе. Как 7 июля сообщили сотрудники Следственного комитета Московской области, тело с признаками удушения нашли накануне.

Следственный отдел по городу Ногинску начал доследственную проверку случившегося. Сейчас сотрудников изолятора опрашивают специалисты, чтобы понять, имела ли место халатность.

53-летний житель Каширы, подозреваемый в убийствах и изнасилованиях женщин, сознался ещё в двух эпизодах в конце июня. Мужчина работал сантехником, он забирался к жертвам через окна на первых этажах. Выжить удалось только двум детям.

«Каширского маньяка» задержали 12 июня.

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