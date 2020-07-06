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06.07.2020 11:39
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Из-под Петербурга в руки ФСБ привезли полцентнера наркотика и килограммы таблеток

Оперативники Федеральной службы безопасности задержали курьеров с нашпигованными наркотиками автомобилями. По версии следствия, рынком для крупной партии синтетики из Ленобласти должны были стать 12 регионов.

Об антинаркотической операции ФСБ отчиталась на своём сайте 6 июля. По данным ведомства, троих межрегиональных курьеров остановили под Москвой и Ярославлем. Все трое ехали из Ленинградской области в автомобилях с тайниками. Распотрошив машины, оперативники изъяли не менее 45 кг синтетического наркотика и 23 тысячи вызывающих привыкание таблеток, которые потянули ещё на 10 килограммов.

Предполагается, что запрещённым планировали снабжать Московскую, Калужскую, Ярославскую, Воронежскую, Тульскую, Владимирскую, Ивановскую, Тамбовскую, Нижегородскую, Саратовскую и Ростовскую области, а также Краснодарский край.

«Принятыми мерами установлены активные члены организованной преступной группы — граждане России, определено их ролевое участие в незаконных операциях с наркотическими средствами. В отношении задержанных следственными подразделениями ФСБ России возбуждено два уголовных дела и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в ведомстве.

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Комментарии (1)

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