Из-под Петербурга в руки ФСБ привезли полцентнера наркотика и килограммы таблеток
Оперативники Федеральной службы безопасности задержали курьеров с нашпигованными наркотиками автомобилями. По версии следствия, рынком для крупной партии синтетики из Ленобласти должны были стать 12 регионов.
Об антинаркотической операции ФСБ отчиталась на своём сайте 6 июля. По данным ведомства, троих межрегиональных курьеров остановили под Москвой и Ярославлем. Все трое ехали из Ленинградской области в автомобилях с тайниками. Распотрошив машины, оперативники изъяли не менее 45 кг синтетического наркотика и 23 тысячи вызывающих привыкание таблеток, которые потянули ещё на 10 килограммов.
Предполагается, что запрещённым планировали снабжать Московскую, Калужскую, Ярославскую, Воронежскую, Тульскую, Владимирскую, Ивановскую, Тамбовскую, Нижегородскую, Саратовскую и Ростовскую области, а также Краснодарский край.
«Принятыми мерами установлены активные члены организованной преступной группы — граждане России, определено их ролевое участие в незаконных операциях с наркотическими средствами. В отношении задержанных следственными подразделениями ФСБ России возбуждено два уголовных дела и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в ведомстве.