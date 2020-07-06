За молодежную политику в Петербурге ответит экс-глава фонда апостолов Петра и Павла. Беглов предложил Бельского на пост вице-губернатора

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес в Законодательное собрание кандидатуру Александра Бельского на должность вице-губернатора. Сейчас он возглавляет комитет по территориальному развитию, а на новой должности будет курировать молодежную политику.



Информацию о внесении кандидатуры «Фонтанке» 6 июля подтвердил глава комитета ЗакСа по законодательству Денис Четырбок. Рассмотреть ее предполагается в среду.



До перехода на работу в Смольный Александр Бельский руководил Сестрорецком. Он стал одним из первых назначенцев, получивших посты в городской администрации с приходом на должность врио губернатора Петербурга Александра Беглова. С 2012 по 2015 год Бельский руководил Благотворительным фондом апостолов Петра и Павла, созданным при одноименном храме в Сестрорецке именно по инициативе Александра Беглова.

