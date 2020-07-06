За молодежную политику в Петербурге ответит экс-глава фонда апостолов Петра и Павла. Беглов предложил Бельского на пост вице-губернатора
Губернатор Петербурга Александр Беглов внес в Законодательное собрание кандидатуру Александра Бельского на должность вице-губернатора. Сейчас он возглавляет комитет по территориальному развитию, а на новой должности будет курировать молодежную политику.
Информацию о внесении кандидатуры «Фонтанке» 6 июля подтвердил глава комитета ЗакСа по законодательству Денис Четырбок. Рассмотреть ее предполагается в среду.
До перехода на работу в Смольный Александр Бельский руководил Сестрорецком. Он стал одним из первых назначенцев, получивших посты в городской администрации с приходом на должность врио губернатора Петербурга Александра Беглова. С 2012 по 2015 год Бельский руководил Благотворительным фондом апостолов Петра и Павла, созданным при одноименном храме в Сестрорецке именно по инициативе Александра Беглова.
Напомним, ранее парламент принял законопроект, согласно которому членами правительства города не могут быть «совместители», занимающие должности руководителей исполнительных органов власти. Это означает, что правительство должны покинуть глава комитета по межнациональным отношениям Олег Капитанов и председатель комитета по внешним связям Евгений Григорьев.