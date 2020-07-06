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06.07.2020 11:30
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Туризм в эпоху пандемии. Таиланд хочет отслеживать перемещения туристов с помощью «ковидного» подразделения полиции и мобильного приложения

Власти королевства в Юго-Восточной Азии решили создать специальное подразделение полиции, которое будет следить за перемещениями иностранных туристов. На очереди — мобильное приложение.

«Королевская полиция Таиланда формирует специальную целевую группу для отслеживания туристов, зараженных COVID-19, после того, как воздушное пространство будет открыто для путешественников. Специальный отдел будет аккумулировать информацию о распространении вируса, который может проникнуть в страну через иностранных туристов», — сообщает 6 июля издание Bangkok Post.

Новое подразделение будет сформировано из морской и дорожной полиции. Туристическая полиция настаивает на использовании специального мобильного приложения. Помимо отслеживания перемещений иностранцев, сервис поможет туристам связаться с властями при первых признаках COVID-19.

Ранее премьер-министр Прают Чан-Оча продлил режим чрезвычайного положения в стране до 31 июля. В июне в королевстве объявили о возобновлении международного авиасообщения, но пока это не касается туристов.

С начала пандемии в Таиланде было выявлено 3190 случаев COVID-19.

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Комментарии (2)

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