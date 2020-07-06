vic_5e4cd1938d1a8 06 Июл 2020 в 12:06 06 Июл 2020 в 12:06

Вот не понимаю ... Вроде, весь город в видео камерах, но такое ощущение, что в центре города на Невском камер нет. Что не происшествие на Невском, то реакция на него из видео из интернета. Получается, что полиция не мониторит on-line Невский проспект. Ведь должно быть совсем не так, начались дикие пляски или залезли в очередной раз дикари на конные статуи на Аничковом мосту, а через 2-5 минут полиция уже на месте, т.к. оператор у монитора увидел это безобразие и направил наряд ....