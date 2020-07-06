Лезгинка в 4 утра у Казанского собора после «Алых парусов» довела двух приезжих до автосервиса. Громкую музыку они теперь будут слушать дома
Полиция Петербурга нашла источник громкой музыки, на которую жаловались жители домов у Казанского собора в ночь на 28 июня. Там после «Алых парусов» прошла стихийная дискотека с демонстрированием народных танцев. https://www.fontanka.ru/2013/06/24/050/
Видео, на котором несколько десятков молодых людей в ночь после всероссийского выпускного, прошедшего в 2020 году из-за пандемии в онлайн-формате, танцуют под громкую музыку в 4 утра у Казанского собора, появилось на Youtube. Через два дня на него в ходе мониторинга Интернета обратили внимание в полиции Петербурга. К этому добавились многочисленные жалобы от жителей близ расположенных домов.
К 6 июля сотрудники ГУ МВД установили источник звука — это были оборудованные музыкальными стереосистемами белые «Лады Приоры». Быстро нашлись и «диск-жокеи» — 33-летний житель Дагестана и 29-летний уроженец Узбекистана. В отношении них составлены протоколы по статье 12.5 КоАП («Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена»). Теперь мужчинам придется расстаться с автобумбоксами.