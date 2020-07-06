Попытка перебежать Богатырский на красный закончилась для мужчины полетом через капот. ДТП попало на видео
Пешеход угодил под колеса автомобиля в ночь на понедельник, 6 июля, в Приморском районе Петербурга. Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения.
ДТП произошло на пересечении Богатырского проспекта и Серебристого бульвара. На кадрах с камеры видно, что мужчина пытался перебежать Богатырский проспект по регулируемому пешеходному переходу, но на красный свет. Затея почти удалась, но в крайнем левом ряду пешехода сбил легковой автомобиль. От удара мужчину забросило на машину.
Состояние пострадавшего уточняется. Судя по видео, опубликованному в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», он остался жив. По словам очевидицы Натальи, у пострадавшего были признаки опьянения.