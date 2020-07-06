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06.07.2020 11:35
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Попытка перебежать Богатырский на красный закончилась для мужчины полетом через капот. ДТП попало на видео

Пешеход угодил под колеса автомобиля в ночь на понедельник, 6 июля, в Приморском районе Петербурга. Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения.

ДТП произошло на пересечении Богатырского проспекта и Серебристого бульвара. На кадрах с камеры видно, что мужчина пытался перебежать Богатырский проспект по регулируемому пешеходному переходу, но на красный свет. Затея почти удалась, но в крайнем левом ряду пешехода сбил легковой автомобиль. От удара мужчину забросило на машину.

Состояние пострадавшего уточняется. Судя по видео, опубликованному в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», он остался жив. По словам очевидицы Натальи, у пострадавшего были признаки опьянения.

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Комментарии (6)

irinamaslova
Вообще не глядел на автопоток. Зато под ноги глядел, чтобы в лужу не попасть :(
hal9000
Да там оба пьяных..этого за рулем тоже надо проверить..даже на тормоз не нажал ..падаль..
amigo_UA
пьяным иногда везет меньше себя поломать. ммозг отключается и тело на рефлексах лучше реагирует в полете
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