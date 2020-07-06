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06.07.2020 11:07
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Квартирные воры украли у петербуржца драгоценностей на миллион. Алкоголь из бара захватили с собой

О пропаже семейных драгоценностей и алкоголя на 1,1 миллиона рублей в полицию Приморского района сообщил начальник одного из отделов ПАО «Ростелеком» в Петербурге. Как 6 июля стало известно «Фонтанке», за время двухдневного отсутствия в квартире на Богатырском, 49, неизвестные взломали двери и вынесли женские часы, цепочки, кольца, браслеты и колье известного ювелирного дома. Ущерб составил больше 1,1 миллиона рублей.

По данным правоохранителей, среди прочего кто-то забрал виски 12-летней выдержки и бутылку коньяка, а также нашёл тайник с наличными и взял оттуда 253,5 тысячи рублей. Все вещи хранились в спальне и в баре на кухне. Дома во время прихода нежданных гостей не оказалось никого — семья отдыхала на даче.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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Комментарии (2)

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Robby
жили бы скромнее, потери были бы меньше
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