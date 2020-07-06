В шести испорченных огнем машинах на Кондратьевском увидели чужую руку. Камера запомнила поджигателя

Возгорание автомобилей в Калининском районе Петербурга произошло благодаря стараниям незнакомца. Это показали камеры наружного наблюдения.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 6 июля, полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения на Кондратьевском проспекте и увидели ответственного за пожар, в котором сгорели четыре и оплавились ещё две машины.

