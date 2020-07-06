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06.07.2020 10:55
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В шести испорченных огнем машинах на Кондратьевском увидели чужую руку. Камера запомнила поджигателя

Возгорание автомобилей в Калининском районе Петербурга произошло благодаря стараниям незнакомца. Это показали камеры наружного наблюдения.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 6 июля, полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения на Кондратьевском проспекте и увидели ответственного за пожар, в котором сгорели четыре и оплавились ещё две машины.

По данным «Фонтанки», в воскресенье немногим позже трёх часов ночи мужчина лет сорока прогулялся рядом с автомобилями на парковке дома № 68/1 по Кондратьевскому проспекту и облил чем-то горючим белый «Мерседес Бенц» 2016 года выпуска, принадлежащий 36-летней петербурженке.

Вместе с подожженной машиной сгорели «Шкода» и «Рено», у «Опеля» выгорел салон, пострадали «Хёндэ» и «Ситроен». Полицейские ищут ответственного. Судя по видео, он не выше 180 см, был одет в тёмное, лицо скрывал медицинской маской и козырьком кепки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (3)

Иван Кадачигов
Уверен, по таким приметам преступника, А мы можем это смело заявлять, найдут в два счета. Правда опознать его будет сложно, но это ведь не главное. Главное, чтобы он собственноручно написал явку с повинной.
262127821
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Obseerv
Интересно - ПОЧЕМУ дело до сих пор не возбуждено? Что там решать, если преступление зафиксировано? "Глухаря" ловить не хочется? Так и налоги платить в таком случае -тоже не хочется...
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