В шести испорченных огнем машинах на Кондратьевском увидели чужую руку. Камера запомнила поджигателя
Возгорание автомобилей в Калининском районе Петербурга произошло благодаря стараниям незнакомца. Это показали камеры наружного наблюдения.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 6 июля, полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения на Кондратьевском проспекте и увидели ответственного за пожар, в котором сгорели четыре и оплавились ещё две машины.
По данным «Фонтанки», в воскресенье немногим позже трёх часов ночи мужчина лет сорока прогулялся рядом с автомобилями на парковке дома
Вместе с подожженной машиной сгорели «Шкода» и «Рено», у «Опеля» выгорел салон, пострадали «Хёндэ» и «Ситроен». Полицейские ищут ответственного. Судя по видео, он не выше 180 см, был одет в тёмное, лицо скрывал медицинской маской и козырьком кепки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.