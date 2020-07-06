FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +20
70.50р79.22р
Подбираем вузКонституция-2020Помощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
06.07.2020 10:49
3
Печать

Подросток из Петербурга упал с квадроцикла на тренировке в «Игоре Драйв». Гонщика спасают врачи

Во время тренировки на квадроциклах в центре «Игора Драйв» в деревне Новожилово в Приозерском районе с машины упал и серьёзно пострадал 15-летний петербуржец. Как 6 июля стало известно «Фонтанке», гонщика накануне в тяжёлом состоянии госпитализировали с переломом нижней челюсти, ушибом лёгкого и другими повреждениями.

В мотоцентре корреспонденту информацию подтвердили, но подробности разглашать не стали. Тут сообщили, что все сотрудники знают о произошедшем с подростком, сейчас специалисты выясняют обстоятельства произошедшего. Медики увезли ребёнка в больницу около 16:30.

Как сообщается на официальном сайте «Игоры Драйв», тут водители могут проехать трассу длиной 1750 метров. На дороге есть трамплины, повороты с упорами, спуски и подъёмы разной конфигурации. Сигналы водителям передаются через электронные табло. Также в парке есть тренировочный детский трек.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

Артём Беляев
Ребёнка? Кто же его посадил на квадроцикл?
bebop
О, хочу на эту трассу! А то везде скучно, не дают покататься норм.
DEMOMON
ОЧень опасная эта штука - квадроцикл.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний