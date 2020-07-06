Подросток из Петербурга упал с квадроцикла на тренировке в «Игоре Драйв». Гонщика спасают врачи

Во время тренировки на квадроциклах в центре «Игора Драйв» в деревне Новожилово в Приозерском районе с машины упал и серьёзно пострадал 15-летний петербуржец. Как 6 июля стало известно «Фонтанке», гонщика накануне в тяжёлом состоянии госпитализировали с переломом нижней челюсти, ушибом лёгкого и другими повреждениями.



В мотоцентре корреспонденту информацию подтвердили, но подробности разглашать не стали. Тут сообщили, что все сотрудники знают о произошедшем с подростком, сейчас специалисты выясняют обстоятельства произошедшего. Медики увезли ребёнка в больницу около 16:30.

